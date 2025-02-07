"Не встигла вдома - не біда": Петрожицька показала, як накручує собі коси просто в купе потяга. Відео
Акторка Дар'я Петрожицька поділилася з підписниками лайфхаком для створення ефектної зачіски навіть у дорозі.
У своєму відео в Instagram вона продемонструвала, як зробити укладку за допомогою м'яких бігуді просто у вагоні потяга.
"Не встигла вдома накрутити волосся — не біда", — зазначила дівчина.
Спочатку зірка ретельно розчесала волосся та закріпила бігуді зверху голови.
Далі вона зробила хвостик на правій стороні голови, щоб зафіксувати частину волосся.
Після цього Дар'я зволожила ліву частину кучерів, наносячи мус.
Потім вона почала вплітати бігуді у зачіску в стилі колосок.
Ті самі дії акторка повторила і з іншою частиною волосся. На завершення вона ще раз зволожила укладку, щоб зафіксувати результат.
Шанувальники зірки відзначили, що такий метод укладки виглядає не лише стильно, а й практично для подорожей.
По приїзду до Львова Петрожицька показала результат роботи з м'якими бігуді, з'явившись з яскравим макіяжем і хвилястим волоссям, що спадало їй на плечі.
Зазначимо, що не тільки Дар'я любить наводити красу в дорозі. Наприклад, минулого літа Тayanna довелось проводити б'юті-процедуру просто у потязі. А до цього Ольга Сумська показала, як правильно спати в сидячому вагоні.
Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про важке дитинство і шлях до успіху Петрожицької. Сама акторка наприкінці минулого року відповіла, коли планує зіграти весілля з коханим.