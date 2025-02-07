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"Не встигла вдома - не біда": Петрожицька показала, як накручує собі коси просто в купе потяга. Відео

Карина Тімкова - 7 лютого, 15:30
Дар’я Петрожицька зробила стильну укладку просто в потязі

Знаменитість показала лайфхак, як зробити елегантну зачіску під час подорожі

Фото з Instagram

Акторка Дар'я Петрожицька поділилася з підписниками лайфхаком для створення ефектної зачіски навіть у дорозі.

У своєму відео в Instagram вона продемонструвала, як зробити укладку за допомогою м'яких бігуді просто у вагоні потяга.

"Не встигла вдома накрутити волосся — не біда", — зазначила дівчина.


Петрожицька ділиться секретами догляду за волоссям у дорозі

Перед початком створення зачіски зірка підготувала бігуді й ретельно розчесала пасма

Спочатку зірка ретельно розчесала волосся та закріпила бігуді зверху голови.

Стильна укладка від Дар’ї Петрожицької

Бігуді фіксуються на маківці

Далі вона зробила хвостик на правій стороні голови, щоб зафіксувати частину волосся.

Після цього Дар'я зволожила ліву частину кучерів, наносячи мус.

Швидка та легка зачіска від Петрожицької

Мус допомагає її волоссю тримати форму

Потім вона почала вплітати бігуді у зачіску в стилі колосок.

Дар’я Петрожицька показала простий спосіб зробити красиву зачіску

Бігуді Дар'я вплітає в косу

Ті самі дії акторка повторила і з іншою частиною волосся. На завершення вона ще раз зволожила укладку, щоб зафіксувати результат.

Укладка на ходу від Дар’ї Петрожицької

Фінальне зволоження допомагає зачісці довше зберігати форму

Шанувальники зірки відзначили, що такий метод укладки виглядає не лише стильно, а й практично для подорожей.

По приїзду до Львова Петрожицька показала результат роботи з м'якими бігуді, з'явившись з яскравим макіяжем і хвилястим волоссям, що спадало їй на плечі.

Лайфхак для аолосся від акторки Дар’ї Петрожицької

Акторка радіє результату

Зазначимо, що не тільки Дар'я любить наводити красу в дорозі. Наприклад, минулого літа Тayanna довелось проводити б'юті-процедуру просто у потязі. А до цього Ольга Сумська показала, як правильно спати в сидячому вагоні.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про важке дитинство і шлях до успіху Петрожицької. Сама акторка наприкінці минулого року відповіла, коли планує зіграти весілля з коханим.

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