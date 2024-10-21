Петрожицька в трендових барвах осені попозувала для емоційних кадрів

Марія Ткаченко 21 жовтня, 15:15
Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька в осінній фотосесії

Фото Лізи Пархомчук

Актриса Дар'я Петрожицька скористалася ясною погодою, щоби закарбувати осінь-2024 у атмосферних кадрах.

Аутфіт для фотосесії 33-річна зірка підібрала у трендових кольорах: коричневий, бежевий, сірий. Родзинкою образу став капелюшок на ланцюжку.

Дарія Петрожицька

Справжній жовтневий вайб

Замріяна, весела та пустотлива - Петрожицька продемонструвала на камеру різні емоції.

Даша Петрожицька

Вийшло яскраво

Актриса Петрожицька

Нагадаємо, раніше для глянцевої фотосесії Даша перевтілилася у "дружину гангстера".

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