Петрожицька в трендових барвах осені попозувала для емоційних кадрів
Актриса Дар'я Петрожицька скористалася ясною погодою, щоби закарбувати осінь-2024 у атмосферних кадрах.
Аутфіт для фотосесії 33-річна зірка підібрала у трендових кольорах: коричневий, бежевий, сірий. Родзинкою образу став капелюшок на ланцюжку.
Замріяна, весела та пустотлива - Петрожицька продемонструвала на камеру різні емоції.
Нагадаємо, раніше для глянцевої фотосесії Даша перевтілилася у "дружину гангстера".
Читайте також:
Петрожицька розказала про проблеми зі здоров‘ям, сварки із хлопцем та "українізацію" Папіка
Петрожицька розказала, як скинула вагу на сироїдінні та як її кликали заміж із брудною головою
"Не треба пишного весілля": Петрожицька розповіла, коли планує побратися з бойфрендом із Німеччини
Приєднуйтесь до дискусії