Петрожицька в трендових барвах осені попозувала для емоційних кадрів

Дар'я Петрожицька в осінній фотосесії Фото Лізи Пархомчук

Актриса Дар'я Петрожицька скористалася ясною погодою, щоби закарбувати осінь-2024 у атмосферних кадрах.

Аутфіт для фотосесії 33-річна зірка підібрала у трендових кольорах: коричневий, бежевий, сірий. Родзинкою образу став капелюшок на ланцюжку.

Справжній жовтневий вайб

Замріяна, весела та пустотлива - Петрожицька продемонструвала на камеру різні емоції.

Вийшло яскраво

Нагадаємо, раніше для глянцевої фотосесії Даша перевтілилася у "дружину гангстера".







