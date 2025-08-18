Бевза попозувала у купальнику власного бренду і зазнімкувалася з дочкою в схожих сукнях. Фото

42-річна дизайнерка Світлана Бевза потішила підписників знімками зі свого відпочинку, ймовірно проведеного в Іспанії.

В Instagram засновниця бренду показалась у білому купальнику з розрізами спиною до камери. Вона ефектно позувала на балконі, а на фоні виднілися пальми. На іншому фото засвітилася її 7-річна донечка Анна.

"Літо в білому", — написала Бевза.


Нагадаємо, від свого чоловіка, колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна Світлана також має 11-річного сина Марка.

Якось вона у бікіні показувалася на морі зі спадкоємцями. Також модельєрка любить мило вітати дітей зі святами, хоча й рідко показує їх у мережі. Інколи засновниця бренду ділиться романтичним контентом з коханим.

До речі, на свій день народження Бевза захопила знімком у купальнику на даху будинку, а якось у шкіряному луці вона зазнімкувала рельєфний прес.

