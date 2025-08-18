Бевза попозувала у купальнику власного бренду і зазнімкувалася з дочкою в схожих сукнях. Фото

Світлана Бевза опублікувала серію світлин у купальному луці Фото instagram

42-річна дизайнерка Світлана Бевза потішила підписників знімками зі свого відпочинку, ймовірно проведеного в Іспанії.

В Instagram засновниця бренду показалась у білому купальнику з розрізами спиною до камери. Вона ефектно позувала на балконі, а на фоні виднілися пальми. На іншому фото засвітилася її 7-річна донечка Анна.

"Літо в білому", — написала Бевза.

Світлана зазнімкувалася в купальнику власного бренду Фото instagram

Модельєрка похвалилася підтягнутою фігурою

Зайвими фото у купальнику не бувають

Мама з доцею попозували у схожих білих сукнях

Бевза попозувала у ніжному образі

Дизайнерка посвітила стрункими ногами

Нагадаємо, від свого чоловіка, колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна Світлана також має 11-річного сина Марка.

Якось вона у бікіні показувалася на морі зі спадкоємцями. Також модельєрка любить мило вітати дітей зі святами, хоча й рідко показує їх у мережі. Інколи засновниця бренду ділиться романтичним контентом з коханим.

До речі, на свій день народження Бевза захопила знімком у купальнику на даху будинку, а якось у шкіряному луці вона зазнімкувала рельєфний прес.