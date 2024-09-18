Трінчер у ліфі з перлами порозтягувала жуйку заради фото та заговорила про режим Ждуна

Аня з жуйкою на губах поміркувала про сенс життя Фото @polipollpolina

23-річна співачка і актриса Анна Трінчер частенько піднімає в мережі серйозні теми.

Цього разу зірка поміркувала про сенс життя, розповіла, як не відчувала щастя, та поділилася висновком, який врешті зробила.

А ще Аня виклала кілька фото, на котрих кривляється на камеру з жуйкою у роті.

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Фото з жуйкою - не нова ідея, але в Ані вийшло креативно

"В ЧОМУ СЕНС ЖИТТЯ? Певна, що кожен з вас хоч раз задавався цим питанням... Так само і я… кожного разу досягаючи уявних складових щастя (гроші, покупки, карʼєрний ріст), я усвідомлювала, що моє відчуття щастя виникає на декілька хвилин, а далі я знову варягами в гонитву задля збільшення всього вище переліченого", - почала роздуми Анна.

"І от який висновок я зробила: цикл мого життя - це ставити цілі, чекати їх досягнення, досягати і знову чекати досягнення нових цілей. Так а в чому ж щастя? Де ця остання ціль, після якої я відчую себе щасливою людиною? Чому я все життя чекаю, щоб стати щасливою, і нащо мені весь цей проміжок життя, де я не відчуваю цього щастя?", - запитала саму себе Трінчер.

Всі ми іноді Трінчер, коли міркуємо про сенс життя

Тоді виконавиця спробувала переглянути свою систему цінностей та концентруватися більше на процесі, а не на результаті.

"Буквально: результат - отримання великого прибутку, процес - зародження ідеї, творчий процес, знайомство з крутими талановитими людьми, пошук рішення, удосконалення всіх своїх навичок, пізнання цього світу, розширення свого кругозору, процес створення, момент помилок, пошук рішення їх виправлення...

А знаєте до чого мене привів цей перманентний режим Ждуна? Ні до чого хорошого… так, я зростала фінансово, так, я ставала успішнішою, але все це не робило мене щасливою. А зазвичай я ще й ставила собі достатньо недосяжні цілі в моменті і коли не отримувала 100% бажаного результату - запускала процес самознищення, БО МАЛО старалась, могла працювати більше, краще, якісніше, могла приймати кращі рішення, могла… могла.. могла= я невдаха? Я невдаха! Я навіть не помічала маленькі перемоги, я навіть не помічала те, що я вже є кращою версію себе, ніж вчора, тиждень назад, місяць назад", - обурилася Аня.

І крупний план взаємодії Анни з жуйкою

"Тож… менше лірики. Пишу для себе: насолоджуйтесь від процесу кожного свого дня, години, хвилини та секунди. Дякуйте Богу, Всесвіту, Будді, собі, да кому завгодно, що ви маєте можливість спілкуватись з людьми, обмінюватись досвідом, щось робити! Жити!", - закликала артистка.

Треба жити і дякувати - каже 23-річна Трінчер

Нагадаємо, днями розлучена з Олександром Волошиним Анна пояснила підписникам, чому хоче мати стосунки з чоловіком, а чому ні.