Юрушева у трояндовому міні вигнулася на паризькому балконі заради фото
Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева, яка керує готельним бізнесом в Україні, поділилася новою зйомкою, зробленою в Парижі.
Під час візиту до романтичної столиці, багатодітна мама скористалася нагодою і попозувала на місцевому балконі.
Для образу Ліза обрала ніжно-рожеву сукню з відкритим верхом, прикрашену трояндами з тканини.
Кількома фото вона поділилася в Instagram.
"Неважливо, чорно-білий чи в кольорі - Париж личить кожному", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно 36-річна Юрушева міркувала про те, як їй вдається поєднувати ролі мами, бізнесвумен та дружини. Як відомо, з самого початку великої війни вона з дітьми живе у Мілані.
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