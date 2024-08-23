Юрушева у трояндовому міні вигнулася на паризькому балконі заради фото

Тамара Кудрявченко 23 серпня, 12:45

Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева, яка керує готельним бізнесом в Україні, поділилася новою зйомкою, зробленою в Парижі.

Під час візиту до романтичної столиці, багатодітна мама скористалася нагодою і попозувала на місцевому балконі.

Для образу Ліза обрала ніжно-рожеву сукню з відкритим верхом, прикрашену трояндами з тканини.

Єлизавета Юрушева

Позувати на балконах Парижа - це давня фішка для красивих фото

Фото @dianakravchyshyn.photo

Кількома фото вона поділилася в Instagram.

Чорно-білий варіант теж був

Чорно-білий варіант теж був

"Неважливо, чорно-білий чи в кольорі - Париж личить кожному", - написала вона.

Юрушева в Парижі

Париж справді личить кожному, але не кожен може його собі дозволити

Юрушева на балконі

Нагадаємо, нещодавно 36-річна Юрушева міркувала про те, як їй вдається поєднувати ролі мами, бізнесвумен та дружини. Як відомо, з самого початку великої війни вона з дітьми живе у Мілані.

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