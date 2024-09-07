"Мрія, яку плекала з дитинства": Юрушева презентувала власний бренд одягу. Відео

Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, 36-річна бізнесвумен Єлизавета Юрушева, яка минулого року взялася опановувати професію фешн-дизайнера, запустила власний бренд одягу.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

"Нарешті настав день, про який я довго міряла, і з величезною радістю представляю свій бренд одягу ELY SHIVA. Просто сказати, що я щаслива, не передасть глибини емоцій, які я відчуваю. ELY SHIVA - це мрія, яку я плекала з дитинства, - мрія стати дизайнером і створити власну колекцію.", - написала вона.

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"Змалечку мене захоплювала елегантність жінок у красивих сукнях та артистизм дизайнерів, які втілили свої бачення у життя. Сьогодні мені честь самій піти у цей світ. Можливо, це завжди була моя доля", - зазначила Юрушева.

Дружина Скічка зауважила, що її одяг несе "в основі українське серце, наповнене силою, стійкістю та творчістю", а також натхненний індійською культурою. Тож саме тому у назві бренду є ім'я індійської богині Шиви.

"Я вірю, що справжня краса жінки сяє зсередини - від її емоцій, її пристрасного погляду, її безмежного серця та її дивовижної сили. Як дизайнеру, моє найбільше бажання - підсилити ці якості, зробити їх ще більш сяючими", - додала вона.

Юрушева презентувала свій бренд одягу

Вона розповіла, що бренд - мрія з дитинства

Юрушева показала стильний ролик для свого бренду

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева розповідала, як це, бути мамою, дружиною та кар'єристкою.

Як відомо, у Юрушевої є троє дітей: доньки Наталя та Аня від Скічка й син Даніель від попередніх стосунків.