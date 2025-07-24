Ковбойка Нікітюк та Козловський із Зібровим: блогерка Candy Superstar на 28-річчя подарувала собі вестерн за 3 мільйони

Блогерка Candy Superstar витратила 3 мільйони гривень на вечірку з нагоди свого 28-го дня народження, про який вона спочатку забула.

Свято рожевокосої інфлюенсерки у стилі Дикого Заходу вийшло справді грандіозним: з ковбоями, конями, родео, тиром із реальною зброєю та зірковими гостями.

"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати. А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це", — прокоментувала Candy Superstar.

Candy Superstar яскраво відгуляла свої 28 років

Блогерка також зауважила, що в дитинстві на її день народження свята не влаштовували.

"Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти — і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", — зізналася вона.

Спочатку Наталія (справжнє ім'я Кенді) мріяла про вечірку в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя. Але врешті переміг Техас.

Леся Нікітюк в образі сексі ковбойки вела захід

Нікітюк, яка народила півтора місяці тому, посвітила розкішними ногами

"Я обожнюю культуру різних країн. А Америка — це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема — це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб "Вау!", - заявила блогерка.

Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. На вході — перевірка на автентичність: ковбой чи ні. Далі — тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну.

Ну і яке ж свято без Козловського?

Як розповіла Candy, особливо гості здивувалися, коли побачили Лесю Нікітюк, для якої це стала перша публічна робота після народження сина.

"Всі були в шоці. Леся — абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", - зауважила вона.

За музичну частину свята відповідали Павло Зібров та Віталій Козловський.

Павло Зібров заспівав для іменинниці

Інфлюенсерка не приховує, що витратила на своє свято три мільйони гривень.

"Це не просто вечірка. Це — моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", — пояснила вона.

Наталія подарувала собі на 28-річчя свято, про яке мріяла з дитинства

До речі, минулого року коханий зробив пропозицію Candy, і це теж було грандіозно.

Нагадаємо, не так давно своє 30-річчя святкувала блогерка Саша Бо, але воно було набагато скромнішим.



