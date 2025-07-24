Ковбойка Нікітюк та Козловський із Зібровим: блогерка Candy Superstar на 28-річчя подарувала собі вестерн за 3 мільйони
Блогерка Candy Superstar витратила 3 мільйони гривень на вечірку з нагоди свого 28-го дня народження, про який вона спочатку забула.
Свято рожевокосої інфлюенсерки у стилі Дикого Заходу вийшло справді грандіозним: з ковбоями, конями, родео, тиром із реальною зброєю та зірковими гостями.
"Я забула про свій день народження. Серйозно. Була так занурена в роботу, що взагалі не планувала святкувати. А потім думаю: стоп. Я ж завжди мріяла про гучне, божевільне, ефектне свято. Ну то чого чекати? Я хочу жити зараз. Я заслуговую на це", — прокоментувала Candy Superstar.
Блогерка також зауважила, що в дитинстві на її день народження свята не влаштовували.
"Ми жили в селі, і грошей на свята не було. Жодних кульок, гостей чи тортів. Просто квіти — і все. Але в мені з того часу жила мрія: колись я буду жити яскраво. І я дотримала слова перед тією маленькою дівчинкою, якою була", — зізналася вона.
Спочатку Наталія (справжнє ім'я Кенді) мріяла про вечірку в стилі Netflix, де кожен гість приходив би в образі улюбленого кіногероя. Але врешті переміг Техас.
"Я обожнюю культуру різних країн. А Америка — це про свободу, стиль, масштаб. Мені хотілося чогось сильного, з характером. І ковбойська тема — це була пряма влучна стріла. Я не святкую, щоб просто посидіти. Якщо робити, то так, щоб "Вау!", - заявила блогерка.
Гостей зустрічали актори в образах ковбоїв на живих конях. На вході — перевірка на автентичність: ковбой чи ні. Далі — тир, родео-бик, інші атракціони та повністю збудоване містечко в стилі вестерну.
Як розповіла Candy, особливо гості здивувалися, коли побачили Лесю Нікітюк, для якої це стала перша публічна робота після народження сина.
"Всі були в шоці. Леся — абсолютний ексклюзив. Ніхто не чекав її побачити, ще й у такій формі, ще й у такому стилі", - зауважила вона.
За музичну частину свята відповідали Павло Зібров та Віталій Козловський.
Інфлюенсерка не приховує, що витратила на своє свято три мільйони гривень.
"Це не просто вечірка. Це — моє кіно, мій момент. У нас така реальність, що ніхто не знає, чи буде завтра. Тому я хочу жити тут і зараз. І дарувати собі радість", — пояснила вона.
До речі, минулого року коханий зробив пропозицію Candy, і це теж було грандіозно.
Нагадаємо, не так давно своє 30-річчя святкувала блогерка Саша Бо, але воно було набагато скромнішим.