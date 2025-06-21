Саша Бо на святкуванні свого ювілею замилувала обіймами і сміхом із чоловіком. Фото

Юлія Леськова - 21 червня, 09:47
Саша Бо попозувала для фото
Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) 19 червня відсвяткувала свій ювілей - їй виповнилося 30 років. З нагоди свята вона влаштувала красиву вечірку з рідними та друзями. 

На своє святкування Саша одягнула літнє плаття з голими плечима, розрізом та у квітковий принт. Свій образ інфлюенсерка доповнила білими босоніжками на підборах з масивною квіткою. 

Вона наробила фото коло столу, який був застелений рожевою скатертиною та прикрашений квітами, а також біля фотозони з дискокулями. 


Саша Бо показала, як святкувала 30-річчя

Саша з рожевим коктейлем попозувала на своєму дні народження

Саша Бо гучно відсвяткувала 30-річчя

Блогерка була справжньою зіркою вечора

Також блогерка поділилася світлинами зі своїм чоловіком Платоном, на яких вони сміються, цілуються та обіймаються. 

"Як же то добре разом", - додала вона. 

У якості сюрпризу на день народження коханої Платон запросив на вечірку, вочевидь, її улюблену співачку Fiїnka. 

Саша Бо зі своїм чоловіком обіймаються

Блогерка навіть показала танець з чоловіком та пообіцяла повторити його, коли вони будуть на пенсії

Саша Бо з чоловіком на фото
Блогерка весело відсвяткувала ювілей у колі близьких
Саша Бо з чоловіком на святкуванні ювілею
Фото з Instagram Саші Бо

Нагадаємо, стоматолог Платон Тарнавський - другий чоловік блогерки Саші Бо, у них навіть вже є спільна донечка Віра. 

Раніше Олександра була заміжня з блогером Ігорем Пустовітом, від якого має двох синів: Данила та Євгена. Подружжя розлучилося у 2021 році

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