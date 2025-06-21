Саша Бо на святкуванні свого ювілею замилувала обіймами і сміхом із чоловіком. Фото

Фото з Instagram Саші Бо

Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) 19 червня відсвяткувала свій ювілей - їй виповнилося 30 років. З нагоди свята вона влаштувала красиву вечірку з рідними та друзями.

На своє святкування Саша одягнула літнє плаття з голими плечима, розрізом та у квітковий принт. Свій образ інфлюенсерка доповнила білими босоніжками на підборах з масивною квіткою.

Вона наробила фото коло столу, який був застелений рожевою скатертиною та прикрашений квітами, а також біля фотозони з дискокулями.

Саша з рожевим коктейлем попозувала на своєму дні народження

Блогерка була справжньою зіркою вечора

Також блогерка поділилася світлинами зі своїм чоловіком Платоном, на яких вони сміються, цілуються та обіймаються.

"Як же то добре разом", - додала вона.

У якості сюрпризу на день народження коханої Платон запросив на вечірку, вочевидь, її улюблену співачку Fiїnka.

Блогерка навіть показала танець з чоловіком та пообіцяла повторити його, коли вони будуть на пенсії

Блогерка весело відсвяткувала ювілей у колі близьких

Фото з Instagram Саші Бо

Нагадаємо, стоматолог Платон Тарнавський - другий чоловік блогерки Саші Бо, у них навіть вже є спільна донечка Віра.

Раніше Олександра була заміжня з блогером Ігорем Пустовітом, від якого має двох синів: Данила та Євгена. Подружжя розлучилося у 2021 році.