Саша Бо на святкуванні свого ювілею замилувала обіймами і сміхом із чоловіком. Фото
Блогерка Саша Бо (Олександра Тарнавська) 19 червня відсвяткувала свій ювілей - їй виповнилося 30 років. З нагоди свята вона влаштувала красиву вечірку з рідними та друзями.
На своє святкування Саша одягнула літнє плаття з голими плечима, розрізом та у квітковий принт. Свій образ інфлюенсерка доповнила білими босоніжками на підборах з масивною квіткою.
Вона наробила фото коло столу, який був застелений рожевою скатертиною та прикрашений квітами, а також біля фотозони з дискокулями.
Також блогерка поділилася світлинами зі своїм чоловіком Платоном, на яких вони сміються, цілуються та обіймаються.
"Як же то добре разом", - додала вона.
У якості сюрпризу на день народження коханої Платон запросив на вечірку, вочевидь, її улюблену співачку Fiїnka.
Нагадаємо, стоматолог Платон Тарнавський - другий чоловік блогерки Саші Бо, у них навіть вже є спільна донечка Віра.
Раніше Олександра була заміжня з блогером Ігорем Пустовітом, від якого має двох синів: Данила та Євгена. Подружжя розлучилося у 2021 році.