"Задоволена своїм тілом": Нікітюк у скінні та мереживному топі похвалилася талією через 5 тижнів після пологів. Фото

Карина Тімкова - 18 липня, 15:00
Леся Нікітюк похвалилася стрункістю після пологів

Леся Нікітюк продемонструвала плаский живіт після пологів

Фото instagram

37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня стала мамою вперше, похвалилася своєю післяпологовою формою.

Зірка вийшла в Insta-сторіс, де показалася в скінні джинсах і мереживному топі. Вона розповіла, що з легкістю змогла вдягнути одяг, який носила до вагітності, а ще Лесі дуже подобається вигляд її тіла:

"Я влізла у свої джинси. Дивіться. П'ятий тиждень після народження малого тарантула. В принципі, я дуже задоволена своїм тілом і, організме, дякую тобі. Воно видно, що немає сухості на тілі, яку я люблю. Тому що я не активно зараз займаюся спортом, не даю собі навантажень з гантелями. Плюс у мене грудне годування і пачка печива в день. Але мене все влаштовує".


Леся Нікітюк у ліфі засвітила фігуру через 5 тижнів після пологів

Ведуча похвалилася струнким тілом після пологів

Кадр з instagram
Леся Нікітюк у мереживі посвітила бюстом і пласким животом після пологів
Нікітюк посвітила пласким животом і стрункими ніжками
Леся Нікітюк похвалилася стрункою талією після пологів

А вона точно народжувала?

Нагадаємо, ім'я свого синочка Леся приховує, але днем раніше вона показалася на милій вечірці з нагоди його першого місяця.

Зазначимо, стрункий вигляд ведуча мала й через декілька днів після пологів, тоді вона позувала у пеньюарі. А ще вона повернулася до тренувань у залі.

Нагадаємо, з батьком дитини, 29-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком Леся заручилася на початку цього року. Вагітність зірка приховувала аж до народження первістка.

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