"Задоволена своїм тілом": Нікітюк у скінні та мереживному топі похвалилася талією через 5 тижнів після пологів. Фото
37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня стала мамою вперше, похвалилася своєю післяпологовою формою.
Зірка вийшла в Insta-сторіс, де показалася в скінні джинсах і мереживному топі. Вона розповіла, що з легкістю змогла вдягнути одяг, який носила до вагітності, а ще Лесі дуже подобається вигляд її тіла:
"Я влізла у свої джинси. Дивіться. П'ятий тиждень після народження малого тарантула. В принципі, я дуже задоволена своїм тілом і, організме, дякую тобі. Воно видно, що немає сухості на тілі, яку я люблю. Тому що я не активно зараз займаюся спортом, не даю собі навантажень з гантелями. Плюс у мене грудне годування і пачка печива в день. Але мене все влаштовує".
Нагадаємо, ім'я свого синочка Леся приховує, але днем раніше вона показалася на милій вечірці з нагоди його першого місяця.
Зазначимо, стрункий вигляд ведуча мала й через декілька днів після пологів, тоді вона позувала у пеньюарі. А ще вона повернулася до тренувань у залі.
Нагадаємо, з батьком дитини, 29-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком Леся заручилася на початку цього року. Вагітність зірка приховувала аж до народження первістка.
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