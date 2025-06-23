"Як на курорті": Нікітюк поділилася першими враженнями від материнства

37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила сина, поділилася враженнями від материнства.

Зірка зробила це в Instagram, відповідаючи на запитання підписників.

"Я насправді як на курорті! Бо після стількох років зйомок по 14-16 годин і сну 4-5 годин, бути з малючком - це відпустка на Ібіці. Бурхлива відпустка, але в кайф", - зазначила ведуча.

За словами Лесі, на тлі її завантаженості за останні роки, материнство - "відпустка на Ібіці"

Нагадаємо, Нікітюк народила сина від свого 29-річного коханого, військового Дмитра Бабчука. Про стосунки з ним Нікітюк оголосила у жовтні 2024, а вже за кілька місяців пара заручилася.

До речі, зірка народжувала у державному пологовому.