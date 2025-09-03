Краватка, окуляри та пишна грива: Квіткова в оверсайзі наробила фото в стилі корпоративного шику
Блогерка Даша Квіткова, схоже, надихнулася вайбом першого вересня та трендовим стилем офісного гламуру.
У своєму Instagram вона запостила фото, де покрасувалася у сірому оверсайз костюмі, білій сорочці, краватці та завершила образ об'ємною зачіскою. На деяких знімках Даша додала до луку окуляри без оправи.
Як відомо, Квіткова дуже дбає про свою форму. Раніше вона розказувала про табу і лайфхаки свого догляду, зокрема коли вперше почала робити ботокс.
