Краватка, окуляри та пишна грива: Квіткова в оверсайзі наробила фото в стилі корпоративного шику

Марія Мельник - 3 вересня, 13:30

Блогерка Даша Квіткова, схоже, надихнулася вайбом першого вересня та трендовим стилем офісного гламуру. 

У своєму Instagram вона запостила фото, де покрасувалася у сірому оверсайз костюмі, білій сорочці, краватці та завершила образ об'ємною зачіскою. На деяких знімках Даша додала до луку окуляри без оправи. 

Квіткова у піджаку

Даша в образі леді босс

Квіткова - портретне фото

Квіткова розкриває все нові і нові межі своєї особистості


Квіткова в піджаку і краватці
Здається, не існує образу, в якому б Даша не виглядала органічно

Здається, не існує образу, в якому б Даша не виглядала органічно

Як відомо, Квіткова дуже дбає про свою форму. Раніше вона розказувала про табу і лайфхаки свого догляду, зокрема коли вперше почала робити ботокс.

Читайте також:

Квіткова у латексному кетc'юті повигиналася перед камерою наче жінка-кішка

Квіткова у зефірній сукні наробила атмосферних фото з сином на Мальдівах

Квіткова під час спонтанної поїздки в Одесу наробила фото свого засмаглого тіла в бікіні

Квіткова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів