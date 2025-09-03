Краватка, окуляри та пишна грива: Квіткова в оверсайзі наробила фото в стилі корпоративного шику

Блогерка Даша Квіткова, схоже, надихнулася вайбом першого вересня та трендовим стилем офісного гламуру.

У своєму Instagram вона запостила фото, де покрасувалася у сірому оверсайз костюмі, білій сорочці, краватці та завершила образ об'ємною зачіскою. На деяких знімках Даша додала до луку окуляри без оправи.

Даша в образі леді босс

Квіткова розкриває все нові і нові межі своєї особистості

Здається, не існує образу, в якому б Даша не виглядала органічно

Як відомо, Квіткова дуже дбає про свою форму. Раніше вона розказувала про табу і лайфхаки свого догляду, зокрема коли вперше почала робити ботокс.