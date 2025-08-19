Квіткова під час спонтанної поїздки в Одесу наробила фото свого засмаглого тіла в бікіні

Блогерка Даша Квіткова наробила серпневих одеських фото.

На знімках Даша (на заздрість багатьом) посвітила засмаглим і рельєфним тілом у чорному тоненькому бікіні.

"Хочеться в Одесу - поїхали. Приблизно така в нас сталась розмова, і ось ми на одну добу приїхали в сонячне місто", - розповіла вона.

До речі, свою засмагу Даша привезла з Мальдів

Спорт у житті Квіткової присутній не лише задля краси, а й для благодійних місій

Чорно-білі фото ніколи не будуть зайвими

Нагадаємо, раніше спеціально для ТаблоID Даша розповідала про б’юті відкриття, табу у догляді та що завжди можна знайти в її косметичці.

Про свої секрети краси також розказували співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.