Квіткова під час спонтанної поїздки в Одесу наробила фото свого засмаглого тіла в бікіні
Блогерка Даша Квіткова наробила серпневих одеських фото.
На знімках Даша (на заздрість багатьом) посвітила засмаглим і рельєфним тілом у чорному тоненькому бікіні.
"Хочеться в Одесу - поїхали. Приблизно така в нас сталась розмова, і ось ми на одну добу приїхали в сонячне місто", - розповіла вона.
