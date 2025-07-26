Квіткова у зефірній сукні наробила атмосферних фото з сином на Мальдівах

Юлія Леськова - 26 липня, 14:41
Даша Квіткова попозувала для нових фото
Фото з Instagram Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова насолоджується останніми днями відпочинку на Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом. 

У своєму Instagram Даша показала атмосферні фото. 

На них Даша у ніжно-блакитній зефірній сукні позує на тлі неймовірних пейзажів разом зі своїм сином. 


Даша Квіткова показала фото з Мальдів

Даша наробила фото на вражаючій локації

Даша Квіткова наробила фото з сином

Даша пригорнула до себе маленького сина

Даша Квіткова попозувала для фото

Як вам образ для відпочинку на екзотичному курорті?

Даша Квіткова з сином на відпочинку

Здається, маленький Лев залюбки фотографується з мамою

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова гнівно розвінчала стереотипи про жінок, у яких є діти. 

Крім того, на відпочинку Даша встигла показати широкий асортимент купальників у своєму гардеробі. 

Читайте також:

Квіткова у напівпрозорому луці від Сільченко ефектно попозувала в Амстердамі. Фото

"Маленький мужчина з характером": Квіткова привітала сина з 4-річчям та показала його в стильному луці

Квіткова у латексному кетc'юті повигиналася перед камерою наче жінка-кішка

Квіткова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів