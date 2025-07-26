Квіткова у зефірній сукні наробила атмосферних фото з сином на Мальдівах

Фото з Instagram Даші Квіткової

Блогерка Даша Квіткова насолоджується останніми днями відпочинку на Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом.

У своєму Instagram Даша показала атмосферні фото.

На них Даша у ніжно-блакитній зефірній сукні позує на тлі неймовірних пейзажів разом зі своїм сином.

Даша наробила фото на вражаючій локації

Даша пригорнула до себе маленького сина

Як вам образ для відпочинку на екзотичному курорті?

Здається, маленький Лев залюбки фотографується з мамою

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова гнівно розвінчала стереотипи про жінок, у яких є діти.

Крім того, на відпочинку Даша встигла показати широкий асортимент купальників у своєму гардеробі.