Квіткова у зефірній сукні наробила атмосферних фото з сином на Мальдівах
Блогерка Даша Квіткова насолоджується останніми днями відпочинку на Мальдівах зі своїм 4-річним сином Левом.
У своєму Instagram Даша показала атмосферні фото.
На них Даша у ніжно-блакитній зефірній сукні позує на тлі неймовірних пейзажів разом зі своїм сином.
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова гнівно розвінчала стереотипи про жінок, у яких є діти.
Крім того, на відпочинку Даша встигла показати широкий асортимент купальників у своєму гардеробі.
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