"Баланс у всьому": Квіткова розповіла, коли вперше спробувала ботокс та про лайфхаки і табу свого догляду

26-річна блогерка Даша Квіткова розказала, як доглядає за шкірою обличчя й тіла.

Спеціально для ТаблоID Даша розповіла про б’юті відкриття, табу у догляді та що завжди можна знайти в її косметичці.

"Моє найбільше відкриття – це підбір правильного догляду за шкірою з урахуванням її потреб і з огляду рекомендацій косметолога. Раніше я могла використовувати випадкові засоби, не звертаючи уваги на складники, але зараз розумію, що ключове – це якість і системність", - розповіла Квіткова.

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Є у Даші абсолютні табу в догляді за собою:

"Це надмірна кількість б'юті-процедур. Як кажуть, "що занадто - то нездраво". Я проти уколів в обличчя, філерів та будь-яких процедур, що змінюють природну форму обличчя. Тому я уникаю препаратів, які можуть порушити природні риси".

До речі, зранку Даша занурює обличчя у крижану воду

Найдешевший засіб на б’юті-поличці блогерки– це будь-який олівець для губ, а найдорожчий – крем від INSTYTUTUM.

За словами Квіткової, вона задоволена своїми діями у догляді, адже не робила багато процедур, щоб мати про що шкодувати. Однак Даша зізналася, що робить ін’єкції ботоксу.

"Ботокс я спробувала вперше минулого року. Роблю його приблизно раз на пів року, або навіть раз на рік. Жодних інших ін'єкцій не здійснюю, бо дуже боюся їхнього впливу на обличчя – можливих набряків чи деформацій, тому максимально уникаю таких процедур", - розказала білявка.

В арсеналі Даші є три найважливіші правила у догляді:

"Очищення, зволоження та похід до косметолога, щоб він контролював увесь процес. Для вмивання я використовую м'які засоби, щоб не пересушувати шкіру".

До речі, косметолога Квіткова відвідує раз на три місяці, не частіше.

Квіткова любить засмагати, і в недавній подорожі на фото блогерка показувалася з обгорілим носиком. ТаблоID запитав, чи не боїться Даша фотостаріння та пігментації.

"Так, у тій подорожі у мене справді обгорів ніс, хоча я активно використовувала SPF 50. Сонце було настільки агресивним, що навіть максимальний захист не допоміг. Але я завжди ретельно наношу SPF на все тіло, тому в цілому не помічаю негативного впливу сонця на шкіру", - зазначила вона.

Даша з тих, хто не боїться підставляти обличчя сонцю

Даша розказала, без яких засобів у косметичці ніколи не поїде у подорож.

"Без засобів для очищення та зволоження. Це найголовніше – щоб шкіра залишалась свіжою та зволоженою. Також беру з собою гель для брів, олівець для губ і туш для вій", - перелічила вона.

Квіткова відповіла, чи має експрес-методи, лайфхаки для гарного вигляду.

"Якщо чесно, я не використовую жодних експрес-методів, тому що не маю такої потреби – я працюю регулярно над тим, щоб мати доглянутий вигляд у будь-яких ситуаціях. Просто уникаю солоної їжі перед важливими зйомками, особливо риби чи інших продуктів, що можуть викликати набряки. Не чіпаю обличчя та висипання, хоча інколи хочеться. І найголовніше – добре висипаюсь", - відповіла Даша.

Наостанок блогерка порадила одноліткам, як дбати про свою красу і молодість.

"Я порадила б робити все за відчуттями та пам’ятати, що у всьому має бути баланс. Головне – слухати своє тіло і шкіру, вчасно звертатися до косметолога та здавати аналізи, адже проблеми шкіри часто йдуть зсередини. І найважливіше – завжди знімати макіяж перед сном. Знаю, як іноді хочеться пропустити цей пункт через втому чи лінь. Очищення та зволоження – це база. Також не забувайте доглядати за шкірою шиї та зони декольте.

І пам’ятайте, що ментальне здоров'я є нашим фундаментом сьогодні, немає фундаменту – все інше ходить ходуном. Дбати про себе – це слухати свої потреби та робити те, що приносить радість", - порадила Даша.

Нагадаємо, раніше про секрети краси вже розповідали співачки співачки Оля Полякова, Тіна Кароль, Tayanna, Lama, Тоня Матвієнко, Олена Тополя та інші.