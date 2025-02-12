Міллі Боббі Браун у сітчастому міні, боді та смокінгу попозувала для відомого глянцю

Зірка "Дивних див" попозувала для обкладинки глянцю у стильному костюмі Усі фото SØLVE SUNDSBØ

Британська акторка Міллі Боббі Браун отримує чимало уваги через свою роботу в серіалі "Дивні дива" та інших проєктах. Минулого року вона також сколихнула мережу своїм весіллям із сином рок-музиканта Джона Бон Джові.

12 лютого вона стала героїнею нової фотосесії для журналу Vanity Fair, продемонструвавши одразу кілька стильних образів.

На знімках зірка позує в ефектній чорно-білій короткій сукні із сіткою та глибоким декольте, підкреслюючи свою витонченість і впевненість.

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Вбрання доповнено шкіряними рукавичками

Інший образ — елегантна максі-сукня з геометричним верхом, що додає акторці загадковості і стриманості.

Браун все більше відходить від своїх дитячих та підліткових образів у кіно

Також вона з'явилася у білому боді з кокотками. У деяких кадрах Міллі доповнила свої луки шубою, пальтом та шкіряним плащем.

Міллі почала все частіше показувати своє тіло

Стиль акторки помітно подорослішав

Локації для зйомки були продумані до деталей: на одних кадрах вона позує на фоні фактурної стіни. На інших — стоїть або лежить біля вікна, крізь яке пробивається м'яке світло.

Знаменитості зробили стильний зализаний пучок та яскраво нафарбували губи





Хоча дівчина й любить зробити красивий макіяж, вона не боїться показатись без косметики та з акне

Окрім фотосесії, 20-річна Міллі дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, що ретельно обирає людей, яких впускає у своє життя, оскільки з раннього віку стикалася з жорсткою критикою.

Браун також поділилася думками про особисте життя і шлюб із 22-річним Джейком Бон Джові. Вона зізналася, що він — перший чоловік, у якого вона була справді закохана, і що вони разом серйозно обговорювали своє майбутнє ще до одруження. За її словами, їхнє кохання побудоване на довірі та спільних цінностях, і вони повністю віддані один одному.

"Ми говорили про наші політичні погляди, про те, яку сім'ю ми хочемо побудувати, в якому будинку ми хочемо жити, які стосунки ми шукаємо, яку кар'єру ми хочемо зробити. Це таке важливе рішення і ми хотіли переконатися, що приймаємо його правильно. Я знала, що це був правильний вибір. Я завжди відчувала, що з ним все буде добре.

Думаю, я любила багатьох людей, з якими була, як любила своїх друзів. Але він — перший чоловік, в якого я коли-небудь закохалась по-справжньому. Якщо ми не віддаємося повністю, то в чому сенс?" — зізналася актриса.

Нагадаємо, після оголошення про заручини пару захейтили. Користувачі мережі вважали, що їм зарано одружуватись. Та, як виявилось, закохані серйозно підійшли до свого шлюбу, багато обговорюючи майбутнє і одразу ставлячи спільні цілі.