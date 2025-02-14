Могилевська у червоному пеньюарі похизувалася подарунком від коханого. Фото

Зірка влаштувала незабутню фотосесію Фото з instagram

Співачка Наталія Могилевська, яка 10 років була самотньою, зараз радіє довготривалим стосункам зі своїм обранцем Валентином.

У День закоханих 49-річна артистка у своєму Instagram показала романтичний подарунок від коханого. На фото вона з'явилась на ліжку з ніжним рожево-білим букетом квітів.

Наталія вирішила грайливо похизуватися красивим подарунок. Одягнувши червоний пеньюар і підбори, вона зробила чимало красивих фото на ліжку.

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Яскрава посмішка для коханого

Співачка нагадала про свої струнки ніжки. До речі, вона також розповідала про своє схуднення

Наталія радісно почала святкування Дня закоханих

"Всім закоханим ніжного і теплого ранку", — побажала зірка своїм підписникам.

Могилевська похвалилась подарунком від свого загадкового чоловіка

Нагадаємо, артистка багато часу приділяє догляду за шкірою і часто ділиться власними порадами

Як відомо, Могилевська і Валентин познайомились ще 20 років тому. Але тоді у них не було романтичних стосунків, і, як казала сама Наталія, доля їх все одно звела разом. У 2023 році співачка розповіла, що почала жити разом з обранцем. Пара також разом виховує двох всиновлених донечок.

Якось Наталя показувала, як Валентин зустрічав її з потягу та вітав з днем народження. У той день вперше "засвітилось" обличчя її таємничого чоловіка.