Могилевська у червоному пеньюарі похизувалася подарунком від коханого. Фото
Співачка Наталія Могилевська, яка 10 років була самотньою, зараз радіє довготривалим стосункам зі своїм обранцем Валентином.
У День закоханих 49-річна артистка у своєму Instagram показала романтичний подарунок від коханого. На фото вона з'явилась на ліжку з ніжним рожево-білим букетом квітів.
Наталія вирішила грайливо похизуватися красивим подарунок. Одягнувши червоний пеньюар і підбори, вона зробила чимало красивих фото на ліжку.
"Всім закоханим ніжного і теплого ранку", — побажала зірка своїм підписникам.
Як відомо, Могилевська і Валентин познайомились ще 20 років тому. Але тоді у них не було романтичних стосунків, і, як казала сама Наталія, доля їх все одно звела разом. У 2023 році співачка розповіла, що почала жити разом з обранцем. Пара також разом виховує двох всиновлених донечок.
Якось Наталя показувала, як Валентин зустрічав її з потягу та вітав з днем народження. У той день вперше "засвітилось" обличчя її таємничого чоловіка.
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