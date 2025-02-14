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Могилевська у червоному пеньюарі похизувалася подарунком від коханого. Фото

Карина Тімкова - 14 лютого, 14:03
Наталія Могилевська позує на ліжку з квітами

Зірка влаштувала незабутню фотосесію

Фото з instagram

Співачка Наталія Могилевська, яка 10 років була самотньою, зараз радіє довготривалим стосункам зі своїм обранцем Валентином.

У День закоханих 49-річна артистка у своєму Instagram показала романтичний подарунок від коханого. На фото вона з'явилась на ліжку з ніжним рожево-білим букетом квітів.

Наталія вирішила грайливо похизуватися красивим подарунок. Одягнувши червоний пеньюар і підбори, вона зробила чимало красивих фото на ліжку.


Наталія Могилевська показала подарунок від чоловіка

Яскрава посмішка для коханого

Наталія Могилевська позакидала ноги на ліжку

Співачка нагадала про свої струнки ніжки. До речі, вона також розповідала про своє схуднення

Могилевська отримала від коханого прекрасний букет

Наталія радісно почала святкування Дня закоханих

"Всім закоханим ніжного і теплого ранку", — побажала зірка своїм підписникам.

Наталія Могилевська святкує День закоханих

Могилевська похвалилась подарунком від свого загадкового чоловіка

Могилевська вразила атмосферними фото на День закоханих

Нагадаємо, артистка багато часу приділяє догляду за шкірою і часто ділиться власними порадами

Як відомо, Могилевська і Валентин познайомились ще 20 років тому. Але тоді у них не було романтичних стосунків, і, як казала сама Наталія, доля їх все одно звела разом. У 2023 році співачка розповіла, що почала жити разом з обранцем. Пара також разом виховує двох всиновлених донечок.

Якось Наталя показувала, як Валентин зустрічав її з потягу та вітав з днем народження. У той день вперше "засвітилось" обличчя її таємничого чоловіка.

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