59-річна Брук Шилдс у бікіні показалася з дочками на Багамах. Фото

Американська модель і актриса Брук Шилдс новорічні свята провела разом із родиною на Багамах і вже потішила підписників фотографіями себе в бікіні.

59-річна зірка виклала фото з пляжу, на якому позує в коричневому мінімалістичному купальнику разом з двома дочками - Грієр та Роуен.

59-річна Брук із дочками Грієр та Роуен на Багамах

Також модель зробила парочку селфі у солом'яному капелюсі та повідомила, що вже повернулася до роботи після свят.

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Шилдс вміє насолоджуватися собою і життям

Як відомо, Шилдс - з тих зірок, які не женуться за молодістю і приймають своє старіння з гідністю і любов'ю до життя. Раніше модель запевняла, що не збирається відмовлятися від їжі та алкоголю заради свого вигляду.