Верблюди та багі: син Бекхемів із дружиною показали розваги в пустелі Абу-Дабі. Відео
Первісток британського футболіста Девіда Бекхема Бруклін Бекхем разом зі своєю дружиною, американською актрисою Ніколою Пельтц влаштували собі відпустку в Абу-Дабі.
Там парочка покаталася на багі та верблюдах у пустелі та наробила фото й відео своїх розваг, які виклали в Instagram.
"Як же весело в Абу-Дабі!", - коротко написав Бруклін.
Нікола в своєму Instagram також виклала кілька відео.
Нагадаємо, 25-річний первісток Бекхемів, який все ще шукає себе, та 29-річна актриса Пельтц у шлюбі вже два з половиною роки. Парочку критикували за надто помпезне весілля.
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