Верблюди та багі: син Бекхемів із дружиною показали розваги в пустелі Абу-Дабі. Відео

Бруклін із Ніколаю повеселилися в ОАЕ

Первісток британського футболіста Девіда Бекхема Бруклін Бекхем разом зі своєю дружиною, американською актрисою Ніколою Пельтц влаштували собі відпустку в Абу-Дабі.

Там парочка покаталася на багі та верблюдах у пустелі та наробила фото й відео своїх розваг, які виклали в Instagram.

"Як же весело в Абу-Дабі!", - коротко написав Бруклін.

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Подружжя покаталося в пустелі

Нікола з Брукліном та їхній новий знайомий

Нікола в своєму Instagram також виклала кілька відео.

Нагадаємо, 25-річний первісток Бекхемів, який все ще шукає себе, та 29-річна актриса Пельтц у шлюбі вже два з половиною роки. Парочку критикували за надто помпезне весілля.