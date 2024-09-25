Оце по-бекхемівськи: Бруклін на Паризькому тижні моди відтворив легендарний лук Девіда. Фото

Старший син британської зіркової пари, Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін із дружиною Ніколою відвідав 25-го вересня показ Courrèges у рамках Паризького тижня моди.

Убраний у шкіряні брюки та куртку, 25-річний молодик не міг не нагадати лук свого батька з 1999-го року. Тоді Девід та Вікторія підібрали собі парні образи.

27-го вересня на Брукліна та Ніколу чекає показ Victoria Beckham, а поки ж - Courrèges. На Бекхемі куртка від цього бренду, а в його дружини - торбинка Фото Getty Images

До речі, як зізнавалася свого часу Вікторія Бекхем, той кейс її досі переслідує, пише Daily Mail. Адже вони з чоловіком примудрилися одягтися з голови до ніг у шкіру Gucci, ідучи на івент Versace, що було "недоречним саме по собі".

Дітям Бекхемів є від кого перехопити модну естафету Фото Getty Images

Нікола запостила декілька фото у Instagram

Нагадаємо, в липні Девід і Вікі відсвяткували 25-ту річницю шлюбу та з цього приводу знову надягли свої весільні луки.