Оце по-бекхемівськи: Бруклін на Паризькому тижні моди відтворив легендарний лук Девіда. Фото

Марія Ткаченко 25 вересня, 17:00
Девід Бекхем
Фото з Instagram Бекхема

Старший син британської зіркової пари, Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін із дружиною Ніколою відвідав 25-го вересня показ Courrèges у рамках Паризького тижня моди.

Убраний у шкіряні брюки та куртку, 25-річний молодик не міг не нагадати лук свого батька з 1999-го року. Тоді Девід та Вікторія підібрали собі парні образи.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц

27-го вересня на Брукліна та Ніколу чекає показ Victoria Beckham, а поки ж - Courrèges. На Бекхемі куртка від цього бренду, а в його дружини - торбинка

Фото Getty Images

До речі, як зізнавалася свого часу Вікторія Бекхем, той кейс її досі переслідує, пише Daily Mail. Адже вони з чоловіком примудрилися одягтися з голови до ніг у шкіру Gucci, ідучи на івент Versace, що було "недоречним саме по собі".

Вікторія Бекхем і Девід Бекхем у 1999

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Фото Getty Images
Бруклін Бекхем і його дружина

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Нагадаємо, в липні Девід і Вікі відсвяткували 25-ту річницю шлюбу та з цього приводу знову надягли свої весільні луки.

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