"Мрія стала реальністю": стильні Бекхеми попозували на презентації кулінарного бренду свого первістка. Фото

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем разом з чоловіком, футболістом Девідом та дітьми попозували у стильних образах на презентації бренду гострих соусів Cloud23, який заснував їхній первісток Бруклін.

Фотографіями в Instagram поділилася Вікторія.

На захід все сімейство прийшло у стильних луках: Вікторія одягнула чорну мінісукню та піджак, її невістка, акторка Нікола Пельтц у чорному боді з піджаком та на височенних підборах.

Реклама:

Бруклін та Девід - у чорних класичних костюмах, молодший син Бекхемів, Круз прийшов у світлій сорочці, а донька Девіда та Вікторії, Харпер одягнула широкі джинси та чорний корсет.

"Брукліне, твоя мрія стала реальністю і ми дуже пишалися тобою минулого вечора", - написала Вікі.

До речі, на заході був відсутній середній син Бекхемів Ромео Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Також на презентацію бренду Брукліна прийшла супермодель Сінді Кроуфорд

Кроуфорд була зі своїм чоловіком, бізнесменом Ренді Гербером

13-річна Харпер, здається, наслідує мамине почуття стилю

Нагадаємо, нещодавно дружина Брукліна Бекхема, Нікола Пельтц здивувала прихильників зміною зачіски.

Як відомо, Бекхеми дуже підтримують одне одного на різних важливих заходах. Приміром, на паризькому тижні моди вся родина з'явилася на показі Вікторії.