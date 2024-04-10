"Ти – масло до мого тосту": первісток Бекхемів із дружиною обмінялись ніжностями з нагоди 2-ї річниці шлюбу

10-го квітня первісток Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін та його дружина, дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца Нікола відзначають 2-гу річницю шлюбу.

З нагоди цього закохані ніжно привітали один одного зі святом, а також у світлинах пригадали день весілля.

"Щасливої річниці моєму цілковитому янголу. Ти – масло до мого тосту. Не можу дочекатися, коли "помолодію" з тобою. Люблю тебе, навічно моя дівчинка", – написав Бруклін Бекхем.

Нікола та Бруклін святкують 2-гу річницю весілля фото з Instagram Брукліна Бекхема

Реклама:

"Щасливої річниці, моя любове. Я не можу повірити, що вже пройшло два роки з тих пір, як ми одружилися. Я кохаю тебе усім своїм серцем. І кожного дня моя любов стає все більшою і більшою. Дякую, що ти є моїм найкращим другом. Люблю нашу нескінченну пригоду", – написала Нікола Пельтц.

Пара пригадала день весілля фото з Instagram

фото з Instagram Ніколи Пельтц

До вітань також долучилися свекри дівчини. Девід та Вікі у своїх соцмережах поділилися сторіс теплими словами любові та милими знімками.

Бекхеми теж привітали первістка та його дружину скрін з Instagram

скрін з instagram

Як відомо, спершу подейкували, що весілля Ніколи та Брукліна розсварило між собою родини Бекхемів та Пельтців. Його буцімто навіть хотіли відмінити.

Згодом, начебто негаразди вдалося владнати і Нікола почала частіше з’являтися в Instagram вікторії, а також проводити з родиною чоловіка більше часу.

Нагадаємо, нещодавно Бекхеми разом з невісткою відзначили Великдень на яхті.