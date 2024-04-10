"Ти – масло до мого тосту": первісток Бекхемів із дружиною обмінялись ніжностями з нагоди 2-ї річниці шлюбу
10-го квітня первісток Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін та його дружина, дочка американського мільярдера Нельсона Пельтца Нікола відзначають 2-гу річницю шлюбу.
З нагоди цього закохані ніжно привітали один одного зі святом, а також у світлинах пригадали день весілля.
"Щасливої річниці моєму цілковитому янголу. Ти – масло до мого тосту. Не можу дочекатися, коли "помолодію" з тобою. Люблю тебе, навічно моя дівчинка", – написав Бруклін Бекхем.
"Щасливої річниці, моя любове. Я не можу повірити, що вже пройшло два роки з тих пір, як ми одружилися. Я кохаю тебе усім своїм серцем. І кожного дня моя любов стає все більшою і більшою. Дякую, що ти є моїм найкращим другом. Люблю нашу нескінченну пригоду", – написала Нікола Пельтц.
До вітань також долучилися свекри дівчини. Девід та Вікі у своїх соцмережах поділилися сторіс теплими словами любові та милими знімками.
Як відомо, спершу подейкували, що весілля Ніколи та Брукліна розсварило між собою родини Бекхемів та Пельтців. Його буцімто навіть хотіли відмінити.
Згодом, начебто негаразди вдалося владнати і Нікола почала частіше з’являтися в Instagram вікторії, а також проводити з родиною чоловіка більше часу.
Нагадаємо, нещодавно Бекхеми разом з невісткою відзначили Великдень на яхті.