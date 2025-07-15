"Це могли б бути груди": Неплях показалася після операції і закликала цінувати життя

"Міс Україна Всесвіт"- 2021 Анна Неплях показалася у лікарняному ліжку після операції.

У своєму Instagram Анна розповіла про стан здоров'я та дала від себе пораду підписникам.

"Це могли б бути груди, але ні. Можна сказати, що раз в пятілєтку мене скошує здоров'я, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені злети. Саме на це я сподіваюсь…", - почала Анна.

Анна раптом показалася в лікарні

Міс розповіла, що в 2020 році у неї виявили пухлину у гайморовій пазусі та успішно її видалили.

"Та минулого тижня в мене в іншому місці виявили новоутворення, і вже сьогодні я знов лягаю під наркоз і на операційний стіл. Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок, і я до нього ой як готова. Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоров'я, чистіть тіло і думки, любіть Україну і не ї*іть собі мозок", - порадила Неплях.

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Як відомо, Нелях розповідала, що її стан відображається і на тілі, зокрема вазі. Раніше вона показувала себе у спідньому в різні періоди життя.