Неплях на пляжі випнула апетитні сідниці для звабних фото

Карина Тімкова - 29 квітня, 18:00

"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях захопила підписників новими знімками зі свого відпочинку в Танзанії.

На цей раз вона попозувала на теплому пісочку на тлі Індійського океану. Для пікантної фотосесії модель вдягнула чорний купальник з білими вставками та солом'яний капелюх.

Перед камерою 30-річна Анна ефектно вигиналася, даючи розгледіти свої спокусливі принади. Пляжними фотографіями вона поділилася в Instagram.

Анна Неплях показала сідниці на пляжі

Неплях випнула сідниці для гарячих кадрів

Фото Instagram

Анна Неплях у бікіні звабливо полежала на піску

Міс похизувалася пласким животом і стрункими ніжками

Анна Неплях показала сідниці крупним планом

Вона звабливо виставила дупцю

Анна Неплях у бікіні показала плаский живіт

Модель вміє спокушати своїм виглядом

Анна Неплях у купальнику спокусливо полежала на піску

Анна розбурхала уяву підписників

Анна Неплях з розставленими ногами попозувала у купальнику

"В наявності засмага з Занзібару — 1 штука", — написала вона під публікацією

Анна Неплях у купальнику присіла до води

"Міс Україна Всесвіт"-2021 похвалилася звабливими вигинами

До речі, під час цієї поїздки Неплях також піднялася на гору Кіліманджаро. Тим часом в Україні на неї чекає її коханий-військовий.

Нагадаємо, Анна відома своєю любов'ю до спокусливих зйомок та прозорого одягу. Вона також носить звабливі образи і часто показується в бікіні. А для ТаблоID модель розповідала про свій догляд за обличчям і косметологічні процедури.

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