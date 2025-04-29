Неплях на пляжі випнула апетитні сідниці для звабних фото
"Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях захопила підписників новими знімками зі свого відпочинку в Танзанії.
На цей раз вона попозувала на теплому пісочку на тлі Індійського океану. Для пікантної фотосесії модель вдягнула чорний купальник з білими вставками та солом'яний капелюх.
Перед камерою 30-річна Анна ефектно вигиналася, даючи розгледіти свої спокусливі принади. Пляжними фотографіями вона поділилася в Instagram.
До речі, під час цієї поїздки Неплях також піднялася на гору Кіліманджаро. Тим часом в Україні на неї чекає її коханий-військовий.
Нагадаємо, Анна відома своєю любов'ю до спокусливих зйомок та прозорого одягу. Вона також носить звабливі образи і часто показується в бікіні. А для ТаблоID модель розповідала про свій догляд за обличчям і косметологічні процедури.
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