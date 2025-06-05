"Не хочу бути "кращою"": Неплях у червоному бікіні та короні зустріла свої 31 та заявила, що більше не конкурує з жінками

Володарка звання "Міс Всесвіт Україна"-2021 Анна Неплях 5-го червня святкує свій 31-й день народження.

У своєму Instagram міс запостила фото у спідньому, подякувала своєму оточенню і батькам та зробила неочікувану заяву про небажання конкурувати з іншими жінками.

"Я люблю жінок. Я милуюся ними. Я вірю, що ми створені не для змагання одна з одною, а для того, щоб захоплюватися, підсилювати й підтримувати. Кожна з нас королева у своєму світі. В день свого народження я не хочу бути "кращою". Я хочу бути щасливою. І хочу, щоб поруч зі мною були щасливі, впевнені та вільні жінки. Без заздрощів, без конкуренції. З любов’ю. Жінки, ви неймовірні! Кожна!", - написала Неплях.

Все ж таки перемога у конкурсі краси стала однією з головних подій у житті Анни (і це видно по фото), але з віком вона зрозуміла, що більше не хоче змагатися

Реклама:

"У цьому світі, наповненому жіночою конкуренцією, я рада, що вмію дружити, обирати людей поруч, де ми підсвічуємо одна одну, розкриваючи і підтримуючи крила, щоб разом ще вище і далі летіти. У житті вистачає конкурсів, де судді - страх, критика і комплекс недосконалості. Але в моєму світі переможниць багато. І кожна у своєму розділі. Я вдячна батькам за життя, а собі - за вміння брати відповідальність і за своє оточення! Ви неймовірні і кожен мій день з вами - моє свято!", - подякувала міс.

Судячи з ідеальної форми, Неплях була готова і до літа, і до свого свята

Неплях звикла бути головною героїнею у своєму житті

Ну і яке ж свято у бікіні без кадру з сідницями

Як відомо, Анна Неплях з тих, хто дбає про свою зовнішність і з віком планує ставати лише краще. Раніше спеціально для ТаблоID міс розповіла про ін'єкції краси, місячні витрати на косметологію та найдорожчі і найдешевші продукти на її поличці.