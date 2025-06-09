"Відчуваю безпеку з ним": Неплях розказала про коханого-ветерана та чи готова ставати мамою

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Анна Неплях розказала про стосунки з військовим-ветераном.

В проєкті "По хатах" 31-річна міс зазначила, що не може розсекретити його з міркувань безпеки.

"Він військовий, тому ми поки не готові відкривати наші стосунки. Він не заробляє більше ніж я, але має перспективи, і я бачу їх в ньому. Тому я спокійно ставлюся. З війною змінилося якесь ставлення. Ти відчуваєш безпеку з чоловіком, це на першому місці, коли ти живеш під час війни у своїй країні. Ми познайомилися, коли він став вже ветераном. Конкретно зараз він не на фронті", - розповіла Анна.

Анна не часто ділиться подробицями особистого життя Скрін з відео

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Неплях також зізналася, що вже готова ставати мамою.

"Я вже хочу дітей, я це відчуваю. Мені як стукнуло 30, я вже по-іншому на других дітей дивлюся", - запевнила зірка.

Нагадаємо, після 30 років у міс посилився не лише інстинкт материнства. У свій день народження вона розповіла, як змінилося її ставлення до жінок і агітувала позбутися мізогінії.