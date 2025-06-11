Через весілля? Інсайдери розказали про проблеми в стосунках Кеті Перрі з Орландо Блумом
Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум переживають непростий період у стосунках.
Про це інсайдер повідомив журналу Us Weekly.
"Вони проводять все більше часу окремо. Вони віддалилися й більше не живуть одним життям", - йдеться у повідомленні.
Інше джерело додало, що близьке оточення пари знає, що між ними не все гаразд:
"Це ніби негласне розуміння, що у них проблеми, і це триває вже деякий час. Усі навколо це знають".
За словами другого інсайдера, Блум не афішує свої труднощі у стосунках, але останнім часом його частіше бачать на публіці без Перрі.
"Кеті дуже зайнята роботою, вони часто не разом. Це стало причиною напруги", - йдеться у повідомленні.
Хоча пара заручилася ще шість років тому, у 2019 році, вони так і не дійшли до весілля. Друге джерело повідомляє, що вони "ніколи не призначали дату весілля і не почали жодного планування, а Орландо вже "втомився від цього"".
"Справи йдуть погано", — додає третє джерело.
Попри фізичну дистанцію, Блум і Перрі все ще підтримують одне одного — зокрема, "лайкаючи" пости в соцмережах.
Нагадаємо, Перрі та Блум уперше почали зустрічатися в січні 2016 року, коли їх помітили разом на кількох вечірках після "Золотого глобуса". Через рік, у березні 2017-го, пара коротко розійшлася, але вже в лютому 2018 року знову зійшлася.
Перрі та Блум повідомили про свої заручини у 2019 році. У пари є спільна донька Дейзі Дев.
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