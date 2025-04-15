Пісні у невагомості та цілування землі: Кеті Перрі висміяли через поведінку у космосі, а Безос гепнувся в очікуванні повернення нареченої. Відео

14 квітня у США відбувся історичний політ. У космос піднявся повністю жіночий екіпаж на ракеті New Shepard компанії Blue Origin. Серед учасниць — співачка Кеті Перрі та наречена мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса, журналістка Лорен Санчес.

Пуск відбувся із Західного Техасу о 8:30 за місцевим часом. Політ тривав 11 хвилин: ракета доставила капсулу з жінками на висоту понад 100 км. Саме там проходить умовна межа між атмосферою Землі й космосом. На відео помітно, як жінки із захопленням спостерігали за Місяцем і нашою планетою.

Екіпаж провів кілька хвилин у стані невагомості, перш ніж капсула безпечно повернулася на Землю з допомогою парашутів, пише Reuters.

У польоті також брали участь телеведуча Гейл Кінг, колишня інженерка NASA Аїша Боу, активістка Аманда Нгуєн і продюсерка Керіанна Флінн. Кадр VideoFromSpace

Після посадки першою вийшла 55-річна Санчес. Джефф Безос на радощах впав під час відкриття капсули. А коли Лорен спустилася, то міцно обійняла його, викликавши емоційну реакцію у глядачів трансляції.

Jeff Bezos takes a tumble as he excitedly greets fiancée Lauren Sanchez after Blue Origin space flight https://t.co/VoVZVFlHdQ pic.twitter.com/fMEFAsaoIU — New York Post (@nypost) April 14, 2025

Зі сльозами на очах вона сказала: "Земля виглядала такою тихою. Тихою, але по-справжньому живою".

Безос зустрів свою наречену з космосу

40-річна Кеті Перрі, яка слідом залишила капсулу, одразу поцілувала землю та підняла ромашку в небо — символ на честь її доньки Дейзі.

До речі, дівчинка спостерігала, як її мама летіла у космос разом з іншими глядачами.

Під час польоту Гейл Кінг пожартувала, що найяскравішим моментом було, коли Кеті заспівала хіт "What a Wonderful World" у невагомості. А всередині капсули після приземлення лунали радісні вигуки — жінки аплодували, сміялись і жартували.

"Я відчуваю надзвичайно глибокий зв'язок з коханням. Я думаю, цей досвід показав мені, що ти ніколи не знаєш, як багато кохання в тобі… Цей досвід для мене на другому місці після материнства", — сказала Перрі.

Katy Perry straight up kissing the dirt after landing back on earth from space 😭😭😭 pic.twitter.com/eUbnEoRISx — The Immortal (@TheImmortal007) April 14, 2025

"Я так пишаюся цією командою… Я не можу описати це, коли я подивилася у вікно… я бачила Місяць. Коли я дивилася на нашу Землю, я думала про те, що ми там усі разом. Ми усі пов'язані, існують усі ці поділи на штати, але ми не маємо розділятися… Я відчуваю радість і вдячність", — зазначила Санчес.

Також у мережі посміялися з поведінки Кеті на борту. Вони помітили, що більшу частину польоту вона дивилась у камеру, а не в ілюмінатор.

Що писали користувачі: "Вона була в космосі 4 хвилини, чого це вона цілує землю?", "Кеті каже, що зрозуміла цінність нашої Землі, але їй дійсно потрібно було летіти в космос для цього?", "Вона виглядає, як людина, яка нарешті йде додому після роботи, коли підняла цю квітку", "Яка крута ідея полетіти в ракеті, щоб весь час дивитися в камеру".

Watch and listen to the all-female Blue Origin crew land back on earth 😱😂

pic.twitter.com/42EvUzla3F — Chief Nerd (@TheChiefNerd) April 14, 2025

Нагадаємо, Кеті Перрі відома своєю епатажністю. Вона чимало разів влаштовувала спокусливі зйомки й екстремально відпочивала.

А Лорен Санчес полюбляє стрибати з висоти. До речі, якось Безоса та його обраницю ловили на інтимних моментах, а ще в мережу потрапляла їхня особиста переписка. Зазначимо, нині закохані активно готуються до весілля.