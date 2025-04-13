Наречена Безоса та Кеті Перрі покрасувалися в сексі костюмах для польоту у космос. Відео

Фото з Instagram Лорен Санчес

Наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, колишня журналістка Лорен Санчес разом зі співачкою Кеті Перрі та іншими жінками, які невдовзі мають здійснити політ у космос, похвалилися сексі-костюмами для цієї місії.

Відео в Instagram опублікувала Лорен.

На ролику спочатку в спецодязі показалася Лорен. Обтислий темно-синій комбінезон з довгими рукавами чудово сів на 55-річну Санчес, вона навіть додала йому сексуальності, розстібнувши блискавку, аби похвалитися декольте.

Реклама:

Джефф, здається, задоволений образом коханої для польоту

Пізніше вона разом зі своїми членами екіпажу поїхала, вочевидь, на фотозйомку для промо польоту.

"Добре. Дуже комфортно", - сказала вона про комбінезон.

"Екіпаж. Костюм для польоту", - підписала відео Лорен

Зовсім скоро ці жінки полетять у космос

Скріншот з Instagram Лорен Санчес

Нещодавно Кеті Перрі та Лорен Санчес розповідали, чому вирішили полетіти у космос.

Окрім підготовки до польоту, Лорен активно готується до свого весілля з Безосом. Зазначається, парочка вже розіслала запрошення на "весілля століття", яке має відбутися влітку у Венеції.

На свято кохання Джефф і Лорен запросили Трампа, королеву Ранію та Кардашян.