Цукерберг у костюмі найманого вбивці показався з дружиною і дочками на Геловін. Фото

Засновник Facebook Марк Цукерберг разом із дружиною, лікаркою Прісциллою Чан та трьома дочками весело відсвяткували Геловін.

Які костюми вони обрали, Марк показав на своїх сторінках у соцмережах.

Сам він обрав образ кіногероя, якого на екранах втілив Кіану Рівз. Марк у чорній перуці, чорному костюмі та з подряпаним лицем перетворився на найманого вбивцю Джона Уіка з однойменного фільму.

Марк Уік чи Джон Цукерберг

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А от його кохана додала у свято яскравих фарб, вдягнувшись у щось на кшталт єдинорога з двома рогами.

Прісцилла полюбляє дивувати костюмами

Троє дочок подружжя - восьмирічна Макс, на два роки молодша за неї Огаст та Аурелія, якій півтора року, були теж у яскравих вбраннях.

"Коли твій дім повний дівчат, які вирішили бути балеринами, будь Джоном Віком", - підписав світлини Марк.

Обличчя старших дівчаток батьки не показують у мережі

Нагадаємо, Цукерберг і Чан уже понад 20 років разом. Цього року Прісцилла влаштувала сюрприз на ювілей чоловіка, а він встановив її скульптуру у саду.