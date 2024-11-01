Цукерберг у костюмі найманого вбивці показався з дружиною і дочками на Геловін. Фото

Тамара Кудрявченко 1 листопада, 17:00

Засновник Facebook Марк Цукерберг разом із дружиною, лікаркою Прісциллою Чан та трьома дочками весело відсвяткували Геловін.

Які костюми вони обрали, Марк показав на своїх сторінках у соцмережах.

Сам він обрав образ кіногероя, якого на екранах втілив Кіану Рівз. Марк у чорній перуці, чорному костюмі та з подряпаним лицем перетворився на найманого вбивцю Джона Уіка з однойменного фільму.

Цукерберг в костюмі на Геловін

Марк Уік чи Джон Цукерберг


А от його кохана додала у свято яскравих фарб, вдягнувшись у щось на кшталт єдинорога з двома рогами.

Цукерберг із дружиною на Геловін

Прісцилла полюбляє дивувати костюмами

Троє дочок подружжя - восьмирічна Макс, на два роки молодша за неї Огаст та Аурелія, якій півтора року, були теж у яскравих вбраннях.

"Коли твій дім повний дівчат, які вирішили бути балеринами, будь Джоном Віком", - підписав світлини Марк.

Цукерберг з дочками

Обличчя старших дівчаток батьки не показують у мережі

Нагадаємо, Цукерберг і Чан уже понад 20 років разом. Цього року Прісцилла влаштувала сюрприз на ювілей чоловіка, а він встановив її скульптуру у саду.

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