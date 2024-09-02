Кіану Рівзу 60 років: усі бурхливі романи актора та "тиха гавань" з Александрою Грант

Здається, Кіану Рівз нарешті зустрів ту саму, але до цього у нього було чимало історій кохання Фото: Getty Images

Актор Кіану Рівз, фільмографія якого налічує понад 80 фільмів, мав бурхливе особисте життя. Він зустрічався з моделями та колегами-акторками. Йому приписували численні романи. Утім, досі він жодного разу офіційно не був одружений.

ТаблоID розкаже про усі романи зірки фільмів "Матриця", "Адвокат диявола", "Джон Вік" та інших. Хто став його "тихою гаванню" після років шторму і чи змінить він статус холостяка?

Джилл Шолен

У далеких 80-х під час зйомок фільму "Діти в країні іграшок" Кіану Рівз познайомився з акторкою Джилл Шолен. Вони зустрічалися біля трьох років. Утім, з невідомих причин розійшлися.

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Джилл довго не горювала і закрутила роман (спойлер: недовгий) з іншим голлівудським красунчиком – Бредом Піттом.

Софія Коппола

Рівз після попередніх стосунків теж довго не був самотнім. На зйомках фільму "Дракула", режисером якого був Френсіс Форд Коппола, він познайомився з його донькою Софією. Разом вони відвідували публічні заходи, утім за рік стосунків розійшлися.

Фото: Getty Images

Вайнона Райдер

Хоча досі актор не був офіційно одружений, його колега-акторка Вайнона Райдер вважала, що вона – дружина Кіану Рівза. Технічно вони навіть ніколи не зустрічалися, але їх могли по-справжньому повінчати.

Фото: Getty Images

На зйомку однієї зі сцен фільму "Дракула", про який ми згадували попередньо, був запрошений справжній румунський священник. Таку неочікуваність влаштував режисер стрічки Френсіс Форд Коппола. У кадрі він вінчав героїв Райдер та Рівза і тому акторка жартома вважала, що вони одружені.

Аманда де Кадене

Кіану Рівз особисте життя намагався не коментувати. Але від прихильників та папараці нічого не приховаєш. Так, у 1997 році йому приписували стосунки з колишньою дівчиною гітариста Duran Duran Джона Тейлора Амандою де Кадене. Вона якось говорила, що ще будучи підлітком була закохана у Рівза. Після розлучення Аманди з Джоном, Кіану декілька разів бачили на побаченнях із нею. Однак ці стосунки не мали на меті нічого серйозного.

Фото: Getty Images

Дженніфер Сайм

Фільми з Кіану Рівз мають гострий та закручений сюжет. Не менш гострою виявилася і його особиста історія з Дженніфер Сайм. Вони познайомилися наприкінці 90-х на одній вечірці і миттєво закохалися. Їхні стосунки розвивалися бурхливо. Рівз навіть придбав будинок, де вони з Сайм проводили разом щасливі дні.

За рік стосунків жінка завагітніла первістком, утім їхня донька Ава народилася на восьмому місяці мертвою. Ця трагедія зробила життя Дженніфер та Кіану дуже напруженим, через що вони згодом розійшлися.

За два роки сталася ще одна трагедія – Сайм загинула у автокатастрофі. Її поховали поруч із донькою.

Клер Форлані

Клер Форлані була першою жінкою, з якою зустрічався Кіану Рівз після смерті Дженніфер Сайм. Їм приписують роман, який тривав понад два роки. Ба більше – подейкували, що Клер та Кіану були заручені. Однак у 2006 році в коментарі для ЗМІ Рівз посміявся з цих чуток. Він зазначив, що із Форлані вони лише гарні друзі.

Паркер Поузі

Далі біоргафія Кіану Рівза дуже небагата на деталі його особистого життя. У 2008 році його пов’язували із акторкою Паркер Поузі. Їх заскочили у магазині дитячого одягу, де вони витратили купу грошей на речі. Крім цього парочка була усміхнена та трималася за руки. Утім, згодом у ЗМІ уточнили, що одяг призначався для дітей їхніх знайомих. Та й далі Рівз у стосунках з Поузі не був помічений.

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Шарліз Терон

Наступною, з ким пов’язували Кіану Рівза, була акторка Шарліз Терон. У 2010 році їх заскочили за поцілунками та обіймами біля одного кафе у Беверлі-Хіллз. Утім, побачивши камеру, вони припинили любощі.

Фото: Getty Images

Згодом подейкували, що Рівз та Терон планують публічно заявити про свої стосунки. Бо вони начебто вже жили разом. Та, як бачимо, і цей роман актора був на рівні чуток.

Сандра Буллок

Кіану Рівза та Сандру Буллок пов’язували ще у 1994 році, коли були зйомки фільму "Швидкість". У своїх інтерв’ю вони час від часу заявляли, що були закохані одне в одного. Можливо, пара навмисно підігрівала чутки перед прем’єрою стрічки.

Але майже 20 років потому Рівза та Буллок знову "одружили". Ці плітки виникли на фоні інтерв’ю акторів, де Кіану називав Сандру "чудовою, енергійною, позитивною та талановитою", а вона у відповідь зізнавалася, що обожнює його.

Тож, чи був насправді роман? У 2021 році Рівз запевнив, що ніколи не збирався перетинати межу дружби із Буллок. А між ними може бути лише робота.

Александра Грант

Після усіх походеньок та гойдалок в особистому житті, справжньою "тихою гаванню" для Кіану Рівза стала молодша на 9 років художниця Александра Грант. Вони познайомилися на званій вечері у 2009 році. Згодом Грант стала ілюстраторкою двох книг Рівза.

Фото: Getty Images

У 2019 році пара стала активно з’являтися на різноманітних прем’єрах та світських заходах. Тоді ж вони офіційно й підтвердили свої стосунки і навіть заручилися. Як розповіли інсайдери ЗМІ, освідчення відбулося інтимно – під час вечері в їхньому маєтку. Весілля планувалося навесні наступного року, але, як бачимо, поки Александра перебуває у статусі нареченої.

Як зізнавалася жінка, навіть її творчість змінилася після початку їхнього роману. Кіану став для неї справжнім натхненням. Натомість Александра теж підтримує коханого і разом з ним подорожує під час зйомок.

Фото: Getty Images

Незважаючи на усю публічність, пара воліє не розкривати подробиць свого особистого життя, і все, що залишається, слідкувати за їхніми спільними виходами та нечастими світлинами у соцмережах.

Нагадаємо, у травні стильні Рівз та Грант засвітилися в музеї у Лос-Анджелесі. А перед цим Кіану публічно зацілував свою красуню-наречену Александру на одному івенті.