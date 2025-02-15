Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Коли твої близькі щасливі": Салем зворушив відео, як бавить 1-місячну донечку POSITIFF та Сахневич

Юлія Леськова - 15 лютого, 13:34
Даніель Салем позує для фото
Фото з Instagram Даніеля Салема

Колишній ресторатор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем замилував кадрами з 1-місячною донечкою співака POSITIFF (Олексія Завгороднього) та Юлії Сахневич Марією.

Відео, як він заколисує дитину друзів Салем показав у своєму Instagram.

"Коли твої близькі щасливі, ти щасливий! Люблю вас", - написав Даніель.


Даніель Салем з немовлям

Даніель бавив маленьку Марію

Даніель Салем з дитиною на руках

У Салема також є донечка - 9-річна Санта-Луна

Завгородній в Instagram теж похвалився своєю донечкою. Він опублікував світлинку, на якій тримаю Марійку на руках.

"Найкраща Валентинка, яку я коли-небудь отримував", - додав Олексій.

Олексій Завгородній з донечкою

Олексій називає донечку найголовнішою валентинкою

Наприкінці січня Юлія Сахневич та Олексій Завгородній показували фото зі святкування першого місяця життя донечки.

Про те, що пара вперше стала батьками вони повідомили на початку січня.

Читайте також:

"Хтось скаже, що це слабкість": Салем розповів, чому якось не мився понад 1,5 місяця

Салем показав, як 6 годин бив на спині українську ДНК. Відео

Салем розказав, як вони з ексдружиною поділили майно та чому продали квартиру в Одесі

Салем
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів