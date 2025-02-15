"Коли твої близькі щасливі": Салем зворушив відео, як бавить 1-місячну донечку POSITIFF та Сахневич

Фото з Instagram Даніеля Салема

Колишній ресторатор, телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем замилував кадрами з 1-місячною донечкою співака POSITIFF (Олексія Завгороднього) та Юлії Сахневич Марією.

Відео, як він заколисує дитину друзів Салем показав у своєму Instagram.

"Коли твої близькі щасливі, ти щасливий! Люблю вас", - написав Даніель.

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Даніель бавив маленьку Марію

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Завгородній в Instagram теж похвалився своєю донечкою. Він опублікував світлинку, на якій тримаю Марійку на руках.

"Найкраща Валентинка, яку я коли-небудь отримував", - додав Олексій.

Олексій називає донечку найголовнішою валентинкою

Наприкінці січня Юлія Сахневич та Олексій Завгородній показували фото зі святкування першого місяця життя донечки.

Про те, що пара вперше стала батьками вони повідомили на початку січня.