"Ласкаво просимо в цей божевільний світ": POSITIFF і Сахневич уперше стали батьками. Фото

Марія Ткаченко 15 січня, 14:02
POSITIFF і Юлія Сахневич

POSITIFF і Юлія Сахневич оголосили радісну новину про збільшення родини

Фото з Instagram POSITIFF

Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич стали батьками. В пари народилася дівчинка.

Перші фото з донечкою новоспечені мама й тато опублікували в Instagram, розсекретивши її ім'я.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", - привітали вони крихітку.


Юлія Сахневич народила

У Олексія та Юлії тепер є доця

Юлія Сахневич та Олексій Завгородній

Дати народження дитинки зіркові батьки поки не назвали

Танцівниця Сахневич і Позитив

Нагадаємо, стать первістка 35-річний Олексій та 34-річна Юля знали заздалегідь, але тримали в секреті. Зірковий татко розказував, як він дізнався про вагітність дружини.

Як відомо, перший шлюб Завгороднього, з дизайнеркою Анною Андрійчук розпався головним чином через те, що жінка хотіла дитину, а чоловік був надто занурений у роботу.

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