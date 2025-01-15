"Ласкаво просимо в цей божевільний світ": POSITIFF і Сахневич уперше стали батьками. Фото

POSITIFF і Юлія Сахневич оголосили радісну новину про збільшення родини Фото з Instagram POSITIFF

Співак POSITIFF (Олексій Завгородній) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич стали батьками. В пари народилася дівчинка.

Перші фото з донечкою новоспечені мама й тато опублікували в Instagram, розсекретивши її ім'я.

"Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ", - привітали вони крихітку.

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У Олексія та Юлії тепер є доця

Дати народження дитинки зіркові батьки поки не назвали

Нагадаємо, стать первістка 35-річний Олексій та 34-річна Юля знали заздалегідь, але тримали в секреті. Зірковий татко розказував, як він дізнався про вагітність дружини.

Як відомо, перший шлюб Завгороднього, з дизайнеркою Анною Андрійчук розпався головним чином через те, що жінка хотіла дитину, а чоловік був надто занурений у роботу.