"Час летить швидко": POSITIFF і Сахневич відсвяткували перший місяць доньки. Фото

У родині співака POSITIFF (Олексія Завгороднього) — свято. 27 січня його донечці Марії виповнився місяць.

На честь цієї події дружина артиста, танцівниця Юлія Сахневич, поділилася в Instagram новими світлинами їхньої крихітки.

Уже цілий місяць Льоша і Юля батьки

Для фото Марійку вбрали у біле боді та шапочку з об’ємним бантиком на голові. Поруч із нею молоді батьки розклали святкові декорації. Також Юлія опублікувала відео, де вони з Олексієм ніжно обіймають доньку у домашній атмосфері.

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Марії Олексіївні виповнився місяць

"Час летить швидко. Наше перше маленьке свято. Підіймаємо свої молочні бокали", — написала танцівниця під знімками.

До того ж зіркове подружжя розсекретило дату народження Марії — дівчинка з’явилася на світ 27 грудня 2024 року. Олексій та Юлія, які раніше приховували і весілля, і вагітність, повідомили про поповнення в родині лише через кілька тижнів після народження донечки.

Перші фото новонародженої з'явилися у блозі Сахневич у січні цього року. Тепер же пара охоче ділиться щасливими моментами з новонародженою. Нещодавно артист показав сімейну прогулянку на свіжому повітрі.