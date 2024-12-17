Салем розказав, як вони з ексдружиною поділили майно та чому продали квартиру в Одесі
Колишній ресторатор, телеведучий та захисник України Даніель Салем розказав про розподіл майна з ексдружиною Марією.
В коментарі програмі "Ранок у великому місті" він також відповів, на які кошти його колишня кохана та 9-річна дочка Санта-Луна живуть за кордоном.
Салем пояснив, що придбану в шлюбі квартиру (в Одесі) продали від самого початку повномасштабного вторгнення.
"Все було продано одразу. Для початку, для того, щоб якось існувати за кордоном, якось жити, треба було все продати, щоб були гроші. Тому в Одесі нічого немає", - зазначив ведучий.
Даніель також розказав, як вони з дружиною поділили спільне майно.
"Все у неї", - коротко відповів він.
Нагадаємо, у червні 2023-го Салем оголосив про розлучення з дружиною після 17 років спільного життя. До речі, у лютому того ж року Даніель заявив про готовність всиновити осиротілу через війну дитину. За пів року після цієї заяви військовий знов підтвердив, що його намір не змінився.
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