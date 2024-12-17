Салем розказав, як вони з ексдружиною поділили майно та чому продали квартиру в Одесі

скрін з відео

Колишній ресторатор, телеведучий та захисник України Даніель Салем розказав про розподіл майна з ексдружиною Марією.

В коментарі програмі "Ранок у великому місті" він також відповів, на які кошти його колишня кохана та 9-річна дочка Санта-Луна живуть за кордоном.

Салем пояснив, що придбану в шлюбі квартиру (в Одесі) продали від самого початку повномасштабного вторгнення.

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"Все було продано одразу. Для початку, для того, щоб якось існувати за кордоном, якось жити, треба було все продати, щоб були гроші. Тому в Одесі нічого немає", - зазначив ведучий.

На фото Салем та його екскохана Марія скрін з відео

Даніель також розказав, як вони з дружиною поділили спільне майно.

"Все у неї", - коротко відповів він.

Нагадаємо, у червні 2023-го Салем оголосив про розлучення з дружиною після 17 років спільного життя. До речі, у лютому того ж року Даніель заявив про готовність всиновити осиротілу через війну дитину. За пів року після цієї заяви військовий знов підтвердив, що його намір не змінився.