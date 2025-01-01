Данилко з зіркою Сердючки та з Білоконь в однакових луках закликав загадати новорічне бажання

Шоумен Андрій Данилко привітав своїх підписників і прихильників з Новим 2025 роком і закликав загадати бажання, яке точно має здійснитися. Свою впевненість у цьому факті артист (жартома?) пояснив випадком, який нібито стався раніше.

"Коли нещодавно Сердючка зняла на концерті зірку, дівчина загадала бажання і воно здійснилося - вона завагітніла.🤗🤗🤗 Зараз є офіційний привід загадати бажання. Кожен своє.☝️І хай вони здійсняться якнайшвидше! З НОВИМ РОКОМ!!!", - написав Андрій та виклав фото, на якому тримає зірку Сердючки в руках.

Данилко з "мамою Сердючки" Інною Білоконь в однакових луках закликали загадати бажання

Як відомо, Андрій з Інною не лише колеги, а й близькі друзі, які полюбляють жартувати і робити разом кумедні фото.

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До речі, минулого року на ТаблоID виходив матеріал про те, як змінювалася Вєрка Сердючка.