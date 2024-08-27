"Теплі спогади": Білодід у романтичній сукні ефектно пробіглася узбережжям

Марія Мельник 27 серпня, 16:45
Білодід в сукні на пляжі

Засмагла Білодід у білому попозувала на узбережжі

Дзюдоїстка Дар'я Білодід показала, як відновлювалася після участі в Олімпійських іграх 2024.

В Instagram 23-річна спортсменка запостила серію "теплих спогадів" на тлі блакитної води.

Білодід босоніж на тлі води

Раніше спортсменка вже позувала на цьому місці, тільки в купальнику

фото з instagram

Білодід пробіглася узбережжям
Зйомка зйомкою, а спорт ніхто не скасовував... тож Дар'я зробила ефектну пробіжку узбережжям

Зйомка зйомкою, а спорт ніхто не скасовував... тож Дар'я зробила ефектну пробіжку узбережжям

Букет півоній і троянд

До речі, Білодід вже повернулася додому і встигла отримати квіти. Цікаво, від кого

Нагадаємо, в 1/16 фіналу 23-річна Білодід за 5 секунд перемогла іппоном 15-річну представницю Кірибаті Нері Тібву, яка є наймолодшою учасницею Ігор у дзюдо. Спортсменка також є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.

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