"Теплі спогади": Білодід у романтичній сукні ефектно пробіглася узбережжям
Дзюдоїстка Дар'я Білодід показала, як відновлювалася після участі в Олімпійських іграх 2024.
В Instagram 23-річна спортсменка запостила серію "теплих спогадів" на тлі блакитної води.
Нагадаємо, в 1/16 фіналу 23-річна Білодід за 5 секунд перемогла іппоном 15-річну представницю Кірибаті Нері Тібву, яка є наймолодшою учасницею Ігор у дзюдо. Спортсменка також є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2020 у Токіо.
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