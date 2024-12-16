"Лежу 8-10 хвилин": Кацуріна здивувала процедурою, яка позбавляє її тривожності

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна показала, як відновлюється і долає стан тривожності.

У своєму Telegram-каналі Даша розповіла, як завершує свій день за допомогою еластичної стрічки.

"Вже декілька тижнів закінчую свій день в стрічці stretch-eze, створеною Кімберлі Дай. За турботливою порадою своєї тренерки Світлани ось так відновлюємо мене. Лежу хвилин 8-10, фокусуюсь на диханні і одразу стабілізується стан, зникає тривожність", - розповіла вона.

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Stretch-eze — це терапевтична стрічка-резинка, створена для підтримки та покращення рухів, особливо у фітнесі, реабілітації та терапевтичних практиках фото з Telegram-каналу

Даша відкриває новинки для своєї аудиторії

Як відомо, Кацуріна приділяє чимало уваги і ментальному, і фізичному стану. Раніше вона розказувала про косметологічні процедури та перевірку у лікарів.