"Лежу 8-10 хвилин": Кацуріна здивувала процедурою, яка позбавляє її тривожності

Марія Мельник 16 грудня, 17:30

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна показала, як відновлюється і долає стан тривожності.

У своєму Telegram-каналі Даша розповіла, як завершує свій день за допомогою еластичної стрічки.

"Вже декілька тижнів закінчую свій день в стрічці stretch-eze, створеною Кімберлі Дай. За турботливою порадою своєї тренерки Світлани ось так відновлюємо мене. Лежу хвилин 8-10, фокусуюсь на диханні і одразу стабілізується стан, зникає тривожність", - розповіла вона.


Кацуріна в еластичній стрічці

Stretch-eze — це терапевтична стрічка-резинка, створена для підтримки та покращення рухів, особливо у фітнесі, реабілітації та терапевтичних практиках

фото з Telegram-каналу
Даша відкриває новинки для своєї аудиторії

Даша відкриває новинки для своєї аудиторії

Як відомо, Кацуріна приділяє чимало уваги і ментальному, і фізичному стану. Раніше вона розказувала про косметологічні процедури та перевірку у лікарів.

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