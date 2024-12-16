"Лежу 8-10 хвилин": Кацуріна здивувала процедурою, яка позбавляє її тривожності
Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна показала, як відновлюється і долає стан тривожності.
У своєму Telegram-каналі Даша розповіла, як завершує свій день за допомогою еластичної стрічки.
"Вже декілька тижнів закінчую свій день в стрічці stretch-eze, створеною Кімберлі Дай. За турботливою порадою своєї тренерки Світлани ось так відновлюємо мене. Лежу хвилин 8-10, фокусуюсь на диханні і одразу стабілізується стан, зникає тривожність", - розповіла вона.
Як відомо, Кацуріна приділяє чимало уваги і ментальному, і фізичному стану. Раніше вона розказувала про косметологічні процедури та перевірку у лікарів.
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