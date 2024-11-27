Кацуріна у Катманду показала, що робить її щасливою

Дизайнерка, рестораторка та мама Даша Кацуріна продовжує подорожувати.

Цього разу 29-річна ексдружина Міші Кацуріна навідалася у столицю Непалу Катманду.

Даша закарбувала в Insta-стрічці мальовничі краєвиди, цікаві страви та зустрічі.

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"Що робить вас щасливими?", - запитала дизайнерка у підписників.

Кацуріна привезе в Київ чимало нового досвіду

Як вам перекуси з таким краєвидом?

Скуштували б такий Снікерс?

Прокоментував туристичні фото Даші і її бойфренд, співак Володимир Дантес:

"Кохана, я так пишаюся і так в шоці від краси".

До речі, у жовтні Кацуріна разом з дітьми відпочивала в Португалії.

Як відомо, у 2022-му Володимир Дантес розлучився зі співачкою Надею Дорофєєвою після 7 років шлюбу. Незабаром після цього публічно оголосили про розлучення Даша та її тодішній чоловік, ресторатор Міша Кацурін.

Через кілька місяців Дорофєєва підтвердила свої стосунки з Кацуріним. А у вересні 2022-го про свій роман оголосили Вова й Даша.

У жовтні 2023-го Кацуріна повернулася до Києва з Польщі, де продовжує жити в будинку з Дантесом. У лютому Даша розказувала, чому себе недооцінювала та як пережила розлучення.