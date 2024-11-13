Джинсові волани, цілунки та діти Кацуріна: Дорофєєва показала рандомні фото своїх буднів

Марія Мельник 13 листопада, 16:30
Накручена Дорофєєва
фото з Instagram

Співачка Надя Дорофєєва закарбувала в Instagram світські, робочі і домашні осінні будні.

У пості 34-річна співачка зібрала свої стильні луки, знімки цілунків з чоловіком та фотозвіт з презентації персональної виставки співака Дмитра Монатіка.

Дорофєєва і Кацурін на виставці колеги

Стильна Надя з джинсовими воланами, а Міша Кацурін в улюбленому кашкеті

фото з Instagram

Кацурін полоскотав вуха Дорофєєвої

Коли на заході також були присутні колишні, Даша Кацуріна і Володимир Дантес...

Картина Монатіка

Тепер можна побачити на полотні, що приблизно відбувається в голові Дмитра Монатіка. Інтригує...

Надя Дорофєєва в міні
В допис було додано не лише фото з виставки. Ось, наприклад, струнконога Надя в міні
Діти Кацуріних, Іван і Саша

Останнім часом у стрічці Дорофєєвої більшає фото дітей чоловіка, сина Івана та доньки Саші

Дорофєєва на підборах та у спідниці

Кацурін і Дорофєєва - поцілунок

Надя і Міша вперше підтвердили стосунки ще у червні 2022-го, однак, схоже lovey-dovey період у пари триває й досі

Нагадаємо, Дорофєєва була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів тривав 7 років. Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.

До речі, коли роман Наді і Міші набирав обертів, Володимир Дантес і Даша Кацуріна також знайшли своє щастя один з одним. Пара підтвердила стосунки у вересні 2022-го.

А у липні 2023-го Дорофєєва та Кацурін одружилися.

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