Джинсові волани, цілунки та діти Кацуріна: Дорофєєва показала рандомні фото своїх буднів

Співачка Надя Дорофєєва закарбувала в Instagram світські, робочі і домашні осінні будні.

У пості 34-річна співачка зібрала свої стильні луки, знімки цілунків з чоловіком та фотозвіт з презентації персональної виставки співака Дмитра Монатіка.

Стильна Надя з джинсовими воланами, а Міша Кацурін в улюбленому кашкеті фото з Instagram

Реклама:

Коли на заході також були присутні колишні, Даша Кацуріна і Володимир Дантес...

Тепер можна побачити на полотні, що приблизно відбувається в голові Дмитра Монатіка. Інтригує...

В допис було додано не лише фото з виставки. Ось, наприклад, струнконога Надя в міні

Останнім часом у стрічці Дорофєєвої більшає фото дітей чоловіка, сина Івана та доньки Саші

Надя і Міша вперше підтвердили стосунки ще у червні 2022-го, однак, схоже lovey-dovey період у пари триває й досі

Нагадаємо, Дорофєєва була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів тривав 7 років. Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.

До речі, коли роман Наді і Міші набирав обертів, Володимир Дантес і Даша Кацуріна також знайшли своє щастя один з одним. Пара підтвердила стосунки у вересні 2022-го.

А у липні 2023-го Дорофєєва та Кацурін одружилися.