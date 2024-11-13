Джинсові волани, цілунки та діти Кацуріна: Дорофєєва показала рандомні фото своїх буднів
Співачка Надя Дорофєєва закарбувала в Instagram світські, робочі і домашні осінні будні.
У пості 34-річна співачка зібрала свої стильні луки, знімки цілунків з чоловіком та фотозвіт з презентації персональної виставки співака Дмитра Монатіка.
Нагадаємо, Дорофєєва була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів тривав 7 років. Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.
До речі, коли роман Наді і Міші набирав обертів, Володимир Дантес і Даша Кацуріна також знайшли своє щастя один з одним. Пара підтвердила стосунки у вересні 2022-го.
А у липні 2023-го Дорофєєва та Кацурін одружилися.
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