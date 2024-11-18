Дорофєєва показала, якою її бачить 8-річна донька Кацуріна. Фото
Співачка Надя Дорофєєва у Telegram поділилася своїм незвичним фото - зненацька її "впіймала" в об'єктив падчерка, донька ресторатора Міші Кацуріна, Саша.
Артистці світлина, зроблена 8-річною фотографкою, сподобалася.
"Я звикла позувати на фото, але все ж таки спонтанні - краще, вони такі справжні. Фото зробила Саша", - написала 34-річна Дорофєєва в Telegram.
У Insta-сторіс Наді та Міші показався й його 3-річний син Іван. Хлоп'я з задоволенням тусило на репетиції співачки.
Як відомо, в Дорофєєвої з дітьми Кацуріна склалися дуже теплі стосунки. Дуже полюбив малих і чинний бойфренд їхньої мами, Даші Кацуріної, колишній чоловік Наді, співак Володимир Дантес.
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