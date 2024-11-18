Дорофєєва показала, якою її бачить 8-річна донька Кацуріна. Фото

Марія Ткаченко 18 листопада, 10:15
Надя Дорофєєва
Фото з Instagram Дорофєєвої

Співачка Надя Дорофєєва у Telegram поділилася своїм незвичним фото - зненацька її "впіймала" в об'єктив падчерка, донька ресторатора Міші Кацуріна, Саша.

Артистці світлина, зроблена 8-річною фотографкою, сподобалася.

"Я звикла позувати на фото, але все ж таки спонтанні - краще, вони такі справжні. Фото зробила Саша", - написала 34-річна Дорофєєва в Telegram.


Співачка Дорофєєва

Такою Саша побачила Надю

Фото з Telegram Дорофєєвої
Міша Кацурін і його донька Саша

Донька Міши Кацуріна, схоже, має хист до фотографії

У Insta-сторіс Наді та Міші показався й його 3-річний син Іван. Хлоп'я з задоволенням тусило на репетиції співачки.

Син Кацуріна

Іван Кацурін у творчій тусовці наче риба в воді

Син Міші і Даші Кацуріних

Як відомо, в Дорофєєвої з дітьми Кацуріна склалися дуже теплі стосунки. Дуже полюбив малих і чинний бойфренд їхньої мами, Даші Кацуріної, колишній чоловік Наді, співак Володимир Дантес.

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