"Випадково": Дантес і Кацуріна видерлися на Говерлу і поцілувалися

Дантес розказав, як підкорював вершини з коханою фото з Instagram

Дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна та її бойфренд, співак Володимир Дантес підкорили найвищу гору країни.

У своєму Instagram Дантес закарбував враження від підйому і розповів, як приймалося це рішення.

"Ми випадково піднялись на найвищу гору країни - Говерлу. Даша любить хайкінг. А я ненавиджу ходити. Ми мріяли піти в легкий похід, переночувати в наметі, зварити каву під відкритим небом…

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У Даші вже все було: наплічник, телескопічні палиці, спальник та посуд. У мене було: бажання доїхати кудись і біля машини розбити табір. Не ходити!", - розказав Дантес.

Судячи з екіпірування, Дантес виглядає як справжній професіонал

"По дорозі в Заросляк підвезли дорослого чоловіка, який 26 років ходить в гори, і сьогодні його 175-ий підйом на Говерлу. Ми такі "Вау! А ми ось перший раз, і думаємо йти на водоспад говерлянський". На що чоловік порадив, звертаючи увагу на нашу фізичну форму, йти на Говерлу. Я поплив від цього зауваження, а Даша з усмішкою: "Здається, ми підемо на Говерлу".

Короче, набравши 6 літрів води, з повним набором всього, ми рушили на гору. За 3 години ми піднялись. З повними рюкзаками. Ніколи не піднімавшись на жодну гору! Я в шоці! Чому я не робив цього раніше, чому лінувався, Даша була права, це - неймовірно. Всім сильно раджу!", - закликає Володимир.

Пара вирішила закріпити цей момент поцілунком

Нагадаємо, у серпні легкоатлетка Марина Бех з чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком показали, як підкорювали вершини у Карпатах.