"Коли мама купила на виріст": Квіткова наробила сексі фото у топі з колготок
Блогерка Даша Квіткова наробила креативних фото у незвичному луці.
26-річна Даша попозувала у чорному аутфіті з топом, зробленим з колготок.
"Мама одного янгола", - підписала фото Квіткова.
"Коли мама купила колготки на виріст, а носити вже треба", "так я колготи ще ніколи не натягувала, але дуже гарно", "це так гарно, що я передивилася разів 20", - написали в коментарях Даші.
До речі, з потеплінням з шафи можна сміливо діставати різноманітні топи (або хід з колготок замість них). Раніше ТаблоID запропонував ТОП-15 найкращих комбінацій одягу для жарких літніх днів
"Баланс у всьому": Квіткова розповіла, коли вперше спробувала ботокс та про лайфхаки і табу свого догляду
"Свобода бути ніжною і сильною": Квіткова в крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для звабних фото
Оголена Квіткова з трояндами на грудях уявила себе музою для весняного кампейну. Фото