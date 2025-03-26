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"Коли мама купила на виріст": Квіткова наробила сексі фото у топі з колготок

Марія Мельник - 26 березня, 12:20
Квіткова у колготках
фото l.koshova_ph

Блогерка Даша Квіткова наробила креативних фото у незвичному луці.

26-річна Даша попозувала у чорному аутфіті з топом, зробленим з колготок.

"Мама одного янгола", - підписала фото Квіткова.


Даша Квіткова на підлозі

Даша показала, як зробити з колготок розкішний аутфіт

Квіткова в топі з колготок

Приклад для тих, хто каже, що "нема що одягнути"

Квіткова в декольте з колготок

"Коли мама купила колготки на виріст, а носити вже треба", "так я колготи ще ніколи не натягувала, але дуже гарно", "це так гарно, що я передивилася разів 20", - написали в коментарях Даші.

Колготки ідеально підкреслюють акуратний бюст

Колготки ідеально підкреслюють акуратний бюст

До речі, з потеплінням з шафи можна сміливо діставати різноманітні топи (або хід з колготок замість них). Раніше ТаблоID запропонував ТОП-15 найкращих комбінацій одягу для жарких літніх днів

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