Оголена Квіткова з трояндами на грудях уявила себе музою для весняного кампейну. Фото
Блогерка Даша Квіткова стала обличчям нового кампейну українського ювелірного бренду.
Для весняної реклами блогерка попозувала оголеною і, в усіх сенсах, розквітла перед камерою.
До речі, оголитися для зйомки - для Даші доволі звичне діло. Раніше вона позувала топлес у джинсах, а нещодавно навіть пішла далі - розкрила свою "голу правду",
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