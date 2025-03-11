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Оголена Квіткова з трояндами на грудях уявила себе музою для весняного кампейну. Фото

Марія Мельник - 11 березня, 12:45

Блогерка Даша Квіткова стала обличчям нового кампейну українського ювелірного бренду.

Для весняної реклами блогерка попозувала оголеною і, в усіх сенсах, розквітла перед камерою.

Оголена Квіткова у квітах

Схоже, для створення контенту надихалися не лише Квітковою, а й її прізвищем

Спеціально для зйомки Даші зробили сукню з квітів

Спеціально для зйомки Даші зробили сукню з квітів


Оголена Квіткова посвітила стегнами

До речі, блогерка знає, як швидко привести себе в тонус перед зйомками

Якщо доповнити сукню, наприклад, тренчем, можна зробити з цього аутфіту самостійний весняний тренд

Якщо доповнити сукню, наприклад, тренчем, можна зробити з цього аутфіту самостійний весняний тренд

До речі, оголитися для зйомки - для Даші доволі звичне діло. Раніше вона позувала топлес у джинсах, а нещодавно навіть пішла далі - розкрила свою "голу правду",

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