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"Свобода бути ніжною і сильною": Квіткова в крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для звабних фото

Юлія Леськова - 8 березня, 15:50
Даша Квіткова попозувала для фото
Фото Леся Кошова

Блогерка Даша Квіткова у крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для спокусливих фото та у своєму Instagram пояснила, чому любить бути жінкою.

"Ох, як я люблю бути жінкою. Свобода бути ніжною і бути сильною. Любити безмежно і йти без оглядки. Вміння створювати і вміння руйнувати. Бути тишею перед бурею і самою бурею", - написала вона.

Квіткова зазначила, що у жінок є здатність все пережити та створювати власне життя.


Квіткова наробила нові фото

Даша показала спокусливі фото на 8 березня

Фото Леся Кошова

"У нас є здатність пережити все, попри всі шторми, попри весь хаос, незалежно від того, якою мовою говоримо, як одягаємось чи яку роботу обираємо. Ми маємо вибір створювати власне життя", - додала Даша.

Квіткова наробила спокусливих фото

Свій ефектний образ Даша доповнила масивними прикрасами

Фото Леся Кошова

"Ми всі рухаємося вперед, коли визнаємо, наскільки сильні та неймовірні жінки навколо нас. Дівчата, продовжуйте сяяти", - підсумувала Квіткова.

Даша Квіткова попозувала на новій фотосесії
Фото Леся Кошова

До жіноцтва також звернулися Настя Каменських та Катерина Осадча.

А Маша Єфросиніна та відомі жінки України до Міжнародного жіночого дня запустили соціальну ініціативу "Розбий клітку стереотипів".

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