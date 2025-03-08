"Свобода бути ніжною і сильною": Квіткова в крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для звабних фото

Блогерка Даша Квіткова у крихітному топі та штанях зі шнурівкою попозувала для спокусливих фото та у своєму Instagram пояснила, чому любить бути жінкою.

"Ох, як я люблю бути жінкою. Свобода бути ніжною і бути сильною. Любити безмежно і йти без оглядки. Вміння створювати і вміння руйнувати. Бути тишею перед бурею і самою бурею", - написала вона.

Квіткова зазначила, що у жінок є здатність все пережити та створювати власне життя.

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"У нас є здатність пережити все, попри всі шторми, попри весь хаос, незалежно від того, якою мовою говоримо, як одягаємось чи яку роботу обираємо. Ми маємо вибір створювати власне життя", - додала Даша.

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"Ми всі рухаємося вперед, коли визнаємо, наскільки сильні та неймовірні жінки навколо нас. Дівчата, продовжуйте сяяти", - підсумувала Квіткова.

До жіноцтва також звернулися Настя Каменських та Катерина Осадча.

А Маша Єфросиніна та відомі жінки України до Міжнародного жіночого дня запустили соціальну ініціативу "Розбий клітку стереотипів".