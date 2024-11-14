Квіткову з неочікуваною зачіскою порівняли з американською попзіркою
Блогерка Даша Квіткова - з тих, хто обирає для зйомок не перевірені вдалі образи, а пробує незвідане нове.
Цього разу Даша здивувала незвичною зачіскою - каре з чубчиком.
Відео блогерка запостила в Instagram.
І хоча Квіткова не пояснювала, звідки саме шукала натхнення для образу, уважна аудиторія відмітила схожість Даші з головною героїнею фільму "Burlesque", яку зіграла попзірка Христина Агілера.
"Як Агілера у фільмі "Бурлеск"", "ракета", "Бурлеск 2 частина", - написали під відео блогерки.
Нагадаємо, це вже не перший відеоексперимент Даші. Раніше вона позувала у панк-зйомці з коротким волоссям темного кольору.
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