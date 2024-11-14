Квіткову з неочікуваною зачіскою порівняли з американською попзіркою

Марія Мельник 14 листопада, 15:15
Блогерка Даша Квіткова з вологим волоссям
фото з Instagram

Блогерка Даша Квіткова - з тих, хто обирає для зйомок не перевірені вдалі образи, а пробує незвідане нове.

Цього разу Даша здивувала незвичною зачіскою - каре з чубчиком.

Відео блогерка запостила в Instagram.


Даша Квіткова з каре

Чи нагадує вам Квіткова головну героїню відомої стрічки?

І хоча Квіткова не пояснювала, звідки саме шукала натхнення для образу, уважна аудиторія відмітила схожість Даші з головною героїнею фільму "Burlesque", яку зіграла попзірка Христина Агілера.

"Як Агілера у фільмі "Бурлеск"", "ракета", "Бурлеск 2 частина", - написали під відео блогерки.

Христина Агілера у Бурлеску

Фото Агілери з фільму

фото з сайту

Нагадаємо, це вже не перший відеоексперимент Даші. Раніше вона позувала у панк-зйомці з коротким волоссям темного кольору.

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