"Не знала, що робити зі своїм життям": Квіткова з несподіваною зачіскою знялася в зухвалому панк-фотосеті та розказала про шлях пошуку себе

Фото: Михайло Федорак

Блогерка Даша Квіткова прикрасила довгоочікувану обкладинку Bestin.ua.

26-річна Даша попозувала у незвичному для неї зухвалому образі - із коротким темним волоссям.

В інтерв'ю блогерка також відповіла на кілька цікавих запитань про особисте.

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Даша згадала себе 10 років назад і як шукала себе.

"10 років тому мені було 16. Я закінчила 11 клас, відчувала себе максимально розгубленою і не знала, що робити зі своїм життям. Мені не подобалось те, як я себе відчувала. Закінчуючи школу, я паралельно здобула освіту стиліста по волоссю, планувала жити та працювати в Польщі. Та з Польщею не склалося через візові питання, а в Україні я вже не встигла подати документи на вступ до університету.

Можливо, так мало трапитися, бо я не хотіла йти на ту спеціальність, яку хотіли для мене батьки. Я одразу пішла працювати і вже згодом вивчилась на ту професію, яка мені подобається".

"Ми жили разом з батьками, і як би сильно я не любила свою сім’ю, наші з мамою характери не дуже сходились. Тому, я мріяла про момент, коли вже почну жити самостійно, буду забезпечувати себе та мати незалежність від батьків", - розповіла блогерка

Зйомку проведено ще у жовтні минулого року, однак інтервʼю було перенесено вже три рази, через жахливі події і бомбардування України

У січні минулого року Квіткова розлчилася з блогером Нікітою Добриніним. Даша розказала, як пережила цей період і які справи з ексом у неї нині.

"Попри все, у мене хороші відносини з Нікітою. Пройшло вже досить багато часу і зараз я, ніби, розквітла і народилась заново. Можу це назвати переродженням, так. Мені здається, що і Нікіта пройшов ті ж етапи.

Я відчула в собі сили в момент, коли у стосунках наступила остаточна крапка і я зрозуміла, що так більше не може продовжуватись. Ми це вдвох розуміли. Тоді мені допомогли люди, які мене оточували та підтримували. Дуже допоміг син, бо він ні на секундочку не дозволяв мені розслабитись. Звичайно, я плакала, і дуже багато, хоч і не сильно це демонструвала. Але він не давав мені "розклеїтись". Я збиралась, йшла далі та продовжувала жити. Мені допоміг мій стержень всередині", - поділилася вона.

"Мені подобається моя сила і я впевнена, що знайдеться чоловік, який буде сильніший за мене і я не буду себе ламати заради когось. Я не ідеальна, у мене супер бурхливий та емоційний характер, я працюю над цим, але не хочу зовсім забирати це у себе", - каже Даша

Здається, такий образ найбільш чесно показує характер Квіткової

"Довгий час мені боліло те, що я перестала спілкуватися з батьками Нікіти після розлучення. А я їх люблю, вони дуже хороші люди. І ось буквально на мій день народження ми поновили спілкування з мамою Нікіти. Я люблю її, бо вона бабуся нашого сина. Вона любить мене, бо я мама її онука. І ми просто порозумілися, вийшли на діалог, поговорили і тепер все добре. Будь-який біль ми здатні пережити та перетворити на досвід", - додала Даша.