"Столиця моєї любові": Трегубова в обтислій майці попозувала на тлі Києва
Акторка Даша Трегубова попозувала на вулицях Києва та зізналася у любові до української столиці.
Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.
Даша влаштувала вуличну зйомку у обтислій чорній майці, темних джинсах та білій сорочці. Свій аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами.
"Навіть не знаю, як описати, як сильно я люблю це місто. І як мені фізично боляче, коли бачу його на ранок після таких ночей. Мій Київ дуже гарний. Дуже різний. І дуже рідний. І він вистоїть (і не таких пережив)", - написала Трегубова.
Нагадаємо, нещодавно Даша Трегубова показала рідкісне фото своєї єдиної донечки, 13-річної Поліни.
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