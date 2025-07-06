"Столиця моєї любові": Трегубова в обтислій майці попозувала на тлі Києва

Юлія Леськова - 6 липня, 14:21
Даша Трегубова попозувала для фото
Фото maryna_komarytska

Акторка Даша Трегубова попозувала на вулицях Києва та зізналася у любові до української столиці.

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.

Даша влаштувала вуличну зйомку у обтислій чорній майці, темних джинсах та білій сорочці. Свій аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами.


"Навіть не знаю, як описати, як сильно я люблю це місто. І як мені фізично боляче, коли бачу його на ранок після таких ночей.  Мій Київ дуже гарний. Дуже різний. І дуже рідний. І він вистоїть (і не таких пережив)", - написала Трегубова. 

Даша Трегубова пофотографувалася на вулицях Києва

Трегубова наробила фото у рідному Києві

Фото maryna_komarytska
Даша Трегубова показала нові фото

Акторка зазначила, що українська столиця витримає всі негаразди

Фото maryna_komarytska
Даша Трегубова на фото
Фото maryna_komarytska
Даша Трегубова на нових фото

"Київ - столиця моєї любові", - написала Даша

Нагадаємо, нещодавно Даша Трегубова показала рідкісне фото своєї єдиної донечки, 13-річної Поліни. 

Також ТаблоID якось розповідав про маловідомі факти з життя акторки. 

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