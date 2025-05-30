Складні стосунки з батьком, підкорення Кіліманджаро і дочка-актриса: цікаве з життя Даші Трегубової

45-річна Дарʼя Трегубова - акторка, телеведуча, сценаристка та продюсерка. Творчий доробок Дарʼї - чималий. Зірка не тільки відома як ведуча "Х-Фактор" і "Битва екстрасенсів", а також телехіта "Перші ластівки", а й як сценаристка рекламних кампаній, заходів і телепрограм. До того ж у 2022 році акторка отримала на Венеційському фестивалі нагороду "Women in cinema".

Окрім портфоліо, особисте життя Дарʼї Трегубової не менш цікаве. Акторка затята екстремалка та, як вона себе називає, - панк. Дочка Трегубової, Поліна, пішла стопами знаменитої мами і у свої 13 років має за плечима чотири головні ролі. А що ще цікавого у біографії Дарʼї Трегубової? Читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Пацанка

У дитинстві Даша Трегубова була зіркою школи і пацанкою. Вона обожнювала носити сукні, але це не заважало їй при цьому "креативно пустувати". До речі, навіть зараз акторка зізнається, що їй не вдається бути дівою, бо та Даша-пацанка перемагає.

Реклама:

"Я вчилася на відмінно, але з поведінки траплялися двійки. Причому не за щось жахливе - я пустувала креативно. У школі я була відомою особистістю, навіть опитування якось проводили на цю тему, і я перемогла з великим відривом", - пригадувала Даша.

Даша Трегубова у дитинстві була справжньою пустункою Фото з сайту Караван

Якось зірка школи на Новий рік зробила таку собі стінгазету, де написала анекдоти про вчителів і завуча. Так от, останній не оцінив жарт про себе і скасував шкільну дискотеку.

У дитинстві Трегубова постійно мріяла, а у цих марах уявляла себе капітаном корабля, піратом та постійно когось рятувала. А от в образі Лорелеї, котра чекає на лицаря-рятівника, вона ніколи себе не "малювала".

"Навпаки, я була дуже активною учасницею історії. І в кінці мені за це щось приходило. Так і живу за принципом: я повинна щось зробити, щоб щось отримати", - ділилася зірка фільмів і серіалів Даша Трегубова.

Уникає нецікаве

Даша завжди намагається позбутися того, що їй не подобається або не цікавить. Це стосується як більш глобальних речей, так і рутинних.

"Я завжди намагалася позбутися того, що мені не подобається. Не подобається прибирати в квартирі - я найняла хатню робітницю. З приготуванням їжі теж питання вирішилося. Чоловіки, які були в моєму житті, добре готували, а якщо немає чоловіка, є ресторани і доставка їжі". - розповідала акторка.

"Я люблю вибудовувати логістику, при якій обходжу все, що мені нецікаво" Фото @ph.nikitova

Проте у Даші бувають моменти, коли "з'являється відчуття сім'ї": є коханий чоловік і дочка Поліна поруч. От тоді зірці і хочеться щось приготувати, зробивши це з душею.

Прибирати і порпатися на кухні - не обовʼязки Трегубової. Актриса вважає такими лише свою роботу, виховання дочки і інші речі, від яких вона отримує задоволення.

"Я робила дуже багато речей, яких не хотіла робити в дитинстві. Зараз я або все хочу, або нічого не роблю. Для мене щастя не в тому, щоб робити те, що хочеться, а в тому, щоб не робити те, чого не хочеться", - пояснювала продюсерка.

Складні стосунки з батьком

Своє дитинство Даша не може назвати щасливим. Родина акторки жила достатньо скромно. Мама Трегубової працювала товарознавцем, а тато моряком. Батьки Даші розлучилися, коли їй було 2 роки. А от вихованням актриси займалася сувора бабуся.

Усі свої дитячі роки Даша постійно працювала - ходила на купу гуртків, постійно прибирала квартиру і по багато годин грала на фортепіано.

У цьому всьому Трегубовій постійно не вистачало тата, адже з ним вона бачилася лише раз на рік.

У Даші непрості стосунки з татом Фото @lada_ph_

"Він жив своє найкраще життя. У нього було кілька офіційних дружин, кілька неофіційних. І я думаю були діти у багатьох місцях. У тата було бурхливе життя і йому не вистачало відповідальності", - ділилася продюсерка.

З часом батько продюсерки поїхав жити у Канаду. Тоді ж бабуся, мама батька, сильно захворіла і Даша була вимушена її доглядати. Актриса постійно просила тата забрати бабусю у Канаду або створити їй комфортні умови у Києві, але цього не сталося.

Після її смерті, Даша припинила спілкуватися з батьком.

Імпульсивна людина

Трегубова вважає себе дуже імпульсивною і нетерплячою людиною. Більшість екстремальних речей і подорожей на різні кінці світу зірка робила підкорюючись першій думці.

Наприклад, якось Даша пила чай масала і захотіла побувати в Індії. Тоді вона швидко отримала візу і вже за тиждень сиділа у літаку.

Так само і зі стрибком з парашутом. Акторка зізнається, що це теж сталося випадково і імпульсивно.

Подорожі - хобі зірки Фото з Instagram

"З парашутом я стрибнула випадково – була з друзями в Дніпрі, ми опинилися на аеродромі, і хтось запитав: "А стрибнеш?". І я зрозуміла, що стрибаю з парашутом, вже в той момент, коли летіла до землі", - пригадувала зірка "Перших ластівок" Даша Трегубова.

А от якщо йдеться про щось більш виважене і тривале - як от написання сценарію, то з цим актрисі не так легко.

Підкорила Кіліманджаро

Як ви розумієте, підкорення Кіліманджаро також був випадковістю та імпульсом.

Якось Трегубову запросила колишня колега до Кенії святкувати Новий рік. Разом зі своїм колишнім чоловіком, Даша не готувалася до підкорення гори - взяли лише літній одяг та шльопанці.

Пробувши місяць в Кенії, у акторки з її колишнім виникла ідея кудись "махнути". Тоді ж їм і запропонували Кіліманджаро.

Цікаво, що маршрутом Трегубова йшла у щойно куплених чоботах та валізою з боку.

Якось Трегубова підкорила Кіліманджаро вагітною Фото з Instagram

"І найсмішніше, що ми дійшли. Підіймалося дев'яносто сім осіб, до вершини дійшли сорок вісім, решта звернули на різних етапах. І те, що я змогла, для мене дуже важливо. Я – непідготовлена, та ще й, як потім з'ясувалося, вагітна. У перший же день і ми, і наша ганчіркова валіза промокли наскрізь, і половину речей ми просто викинули. Після того підйому я помітила зміни в собі. Тепер я без проблем можу довго ходити", - розказувала Даша.

Шлюб із бізнесменом

Своє особисте життя Даша Трегубова оберігає, хоч і ділиться певними моментами.

Відомо, що у 2011 році телеведуча одружилася з бізнесменом, імʼя котрого й досі невідоме. Їхній шлюб тривав близько року, а у стосунках народилася дочка Поліна.

Даша ділилася тим, що чоловік підкорив її своїм почуттям гумору, а також смаком на фільми і музику. Їхні стосунки були непростими, адже обидва мають непрості характери. Пара була разом 6 років, а коли зрозуміла, що їм все менше комфортно - розійшлася.

Всі знають, як виглядає екс Трегубової, а от імʼя його - таємниця Фото з сайту Антоніна

Проте Даша Трегубова і її колишній чоловік змогли зберегти чудові стосунки.

"Я радію з того, що в Поліни адекватні батьки, які знаходять спільну мову. Не схильна вважати, що люди, яких я обирала у своєму житті, чи які обирали мене, були помилкою," - зазначала акторка.





Тато Поліни постійно бере участь у житті дочки Фото з instagram

До речі, минулоріч Даша натякнула, що почувається щасливою і коханою. З тим таємничим чоловіком зірка дружила кілька років, а от зараз вони у стосунках. Зі своєю дочкою Поліною вона його також вже познайомила.

Дочка-актриса

13-річна дочка Даші Трегубової, Поліна Громова, також пішла акторською стежкою. Цікаво, що завдяки різним прізвищам, донька проходить кастинги не опираючись на імениту маму. За плечима Поліни вже 4 головні ролі, зокрема у мінісеріалі "Переклад не потрібен" і фільмі "Щедрик". А минулоріч вона зіграла разом з Дашею у "Містер і місіс Малишки".

Для свого юного віку Поліна вже має портфоліо Фото з сайту

Цікаво, що Трегубова не хотіла б, щоб її дочка врешті обрала акторство своєю основною професією.

"Нехай акторство буде її хобі - як це у мене. У Полі добре йде математика, у неї неабиякі аналітичні здібності, і мені б хотілося, щоб вона вибрала якусь спеціальність, де ці її риси можна розкрити. Наприклад, щоб вона мала власний продакшн, де за бажанням могла б зніматися як актриса. Це моя батьківська мрія... Але це її вибір, я не буду втручатися", - зізнавалася телеведуча.

На початку великої війни Даша з дочкою поїхали в Польшу.

До цього Поліна знімалася у польсько-українській стрічці "Тато" (2022), добре вивчила мову і мріяла повернутися у Варшаву. Тож, якби не війна, можна було б сказати, що все склалося на користь дівчинки. Трегубова навіть думала залишитися, аби продовжити у Польщі карʼєру, але згодом вирішила все ж повернулися додому в Київ.

Даша у близьких стосунках із дочкою Поліною Фото з Instagram

Даша жартувала, що перший час війни "проїдала" гроші дитини, адже усі гонорари Поліни берегла саме вона.

"Поліна минулого року отримала теж гонорар за україно-польський фільм, і частина її гонорару була витрачена у перші тижні війни. Можна вважати, проїдаємо кошти дитини", - казала актриса.

Трегубова часто каже, що пишається своєю дочкою і намагається усіма силами забезпечити їй безтурботне дитинство, у рамках обставин. До того ж у них складаються близькі і дружні стосунки.

"Мені дуже пощастило з Поліною. Це моя велика безумовна любов"

Фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти про зірку "Слуги народу" Катерину Кістень. Читайте про шведського бойфренда зірки, чому вона не має дітей і яке ставлення до росіян має.