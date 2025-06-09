"Поля - підліток": Трегубова в соцмережі поділилася рідкісними фото єдиної доньки

Акторка і телеведуча Даша Трегубова поділилася в Instagram свіжими фото своєї 13-річної доні Поліни. Дівчинка, яка торік позбулася цілих 40 сантиметрів волосся, вмовивши маму на каре, тепер носить іще коротшу стрижку.

""Як там Поля?", - питаєте ви в особистих. Поля - підліток… І я досі не можу повірити, що в мене є свій підліток", - зізналася Даша.

Даші не віриться, що вона - мама такої дорослої дівчини Фото та скріни з Instagram Трегубової

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У коментарях Трегубова зізналася, що мало не плакала, коли дочка обрізала коси, які були вже нижче талії.

Тепер у Поліни така зачіска

У листопаді 2024-го донька Трегубової зважилася на кардинальне оновлення, попри вмовляння мами

Походивши з каре, дівчина вирішила продовжити експерименти

Нагадаємо, Поліна, якій у вересні виповниться 14 - донька акторки від ексчоловіка-бізнесмена, особу якого Даша тримає в секреті. Про це та інші цікаві факти з життя Трегубової писав ТаблоID.

Як відомо, навесні 13 виповнилося синові акторки Ксенії Мішиної, Платону. Зірка, яка виховує єдиного нащадка сама, ділилася своїми лайфхаками. Співачка Ірина Федишин, мама хлопців 14 та майже 10 років, які називають її на "ви", теж розказувала, як їх виховує.