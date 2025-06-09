"Поля - підліток": Трегубова в соцмережі поділилася рідкісними фото єдиної доньки
Акторка і телеведуча Даша Трегубова поділилася в Instagram свіжими фото своєї 13-річної доні Поліни. Дівчинка, яка торік позбулася цілих 40 сантиметрів волосся, вмовивши маму на каре, тепер носить іще коротшу стрижку.
""Як там Поля?", - питаєте ви в особистих. Поля - підліток… І я досі не можу повірити, що в мене є свій підліток", - зізналася Даша.
У коментарях Трегубова зізналася, що мало не плакала, коли дочка обрізала коси, які були вже нижче талії.
Нагадаємо, Поліна, якій у вересні виповниться 14 - донька акторки від ексчоловіка-бізнесмена, особу якого Даша тримає в секреті. Про це та інші цікаві факти з життя Трегубової писав ТаблоID.
Як відомо, навесні 13 виповнилося синові акторки Ксенії Мішиної, Платону. Зірка, яка виховує єдиного нащадка сама, ділилася своїми лайфхаками. Співачка Ірина Федишин, мама хлопців 14 та майже 10 років, які називають її на "ви", теж розказувала, як їх виховує.
Зйомка у "Playboy" не завадила Трегубовій вийти заміж. ФОТО
"Проїдаємо кошти дитини": Трегубова розказала, на які гроші живе та чим займається в Польщі
Шведський бойфренд,"хороші руські" і відсутність дітей: цікаве про зірку "Слуги народу" Катерину Кістень
Дві клінічні смерті, кар'єра в Москві і схуднення на 45 кілограмів: цікаве про актрису Любаву Грешнову