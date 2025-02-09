Демі Мур у сатиновому кутюрі вразила сміливим декольте на кінопремії. Фото

Фото з Instagram Демі Мур

62-річна американська акторка Демі Мур знову приголомшила своїм образом на премію Critics Choice, де отримала нагороду за роль у кінокартині "Субстанція". Фото вона показала у своєму Instagram.

На урочистий захід Демі прийшла у розкішній корсетній сукні з темно-синього сатину та зі сміливим декольте від бренду Schiaparelli.

Цікаво, що ця сукня от кутюр складається з численних шарів стрічок, які були вирізані вручну та зшиті між собою.

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Свій образ Мур доповнила чорними туфлями на підборах з стразами та прикрасами.

Демі мала приголомшливий вигляд у цій сукні

Ось такий вигляд має сукня на Демі ззаду

Як відомо, свою першу в житті нагороду Демі Мур отримала на початку січня цього року. Акторку народили "Золотим глобусом" за роль у фільмі "Субстанція".

Також нещодавно Мур розповідала про свої стосунки з колишнім чоловіком, актором Брюсом Віллісом.