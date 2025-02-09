Демі Мур у сатиновому кутюрі вразила сміливим декольте на кінопремії. Фото
62-річна американська акторка Демі Мур знову приголомшила своїм образом на премію Critics Choice, де отримала нагороду за роль у кінокартині "Субстанція". Фото вона показала у своєму Instagram.
На урочистий захід Демі прийшла у розкішній корсетній сукні з темно-синього сатину та зі сміливим декольте від бренду Schiaparelli.
Цікаво, що ця сукня от кутюр складається з численних шарів стрічок, які були вирізані вручну та зшиті між собою.
Свій образ Мур доповнила чорними туфлями на підборах з стразами та прикрасами.
Як відомо, свою першу в житті нагороду Демі Мур отримала на початку січня цього року. Акторку народили "Золотим глобусом" за роль у фільмі "Субстанція".
Також нещодавно Мур розповідала про свої стосунки з колишнім чоловіком, актором Брюсом Віллісом.
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